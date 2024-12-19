Diyarbakır'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi

Diyarbakır\'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi

Diyarbakır'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi Vali Murat Zorluoğlu deprem konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu Diyarbakır'da 5 bine yakın deprem konutu hak sahibine teslim edildi.

19.12.2024 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi

Vali Murat Zorluoğlu deprem konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 5 bine yakın deprem konutu hak sahibine teslim edildi. Vali Murat Zorluoğlu, TOKİ deprem konutlarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindeki kurum müdürüleri, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde bulunan deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı başta olmak üzere diğer kurumların aralıksız çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Zorluoğlu, Oğlaklı bölgesinde konut anlamında 13 bin 190 konutun ihalesinin yapıldığını, 6 bin 40 konuttan oluşan 1 etabın tamamlandığını söyledi.

Önümüzdeki yılsonuna kadar bu bölgede toplam 13 bin 190 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Vali Zorloğlu, "Şu ana kadar 5 bine yakın konutumuzu, hak sahiplerimize teslim ettik. Hak sahiplerinden de 2 bin 500'ü eşyalarını buraya taşıdı. 2 binin üzerinde aile de şu anda bu bölgede hayatlarına devam ediyorlar. Önümüzdeki yılsonuna kadar 13 bin 190 konutun tamamı tamamlanmasıyla birlikte taşınmalar peyderpey devam edecektir" dedi.

Oğlaklı bölgesinde TOKİ ve AFAD Başkanlıklarının aynı zamanda 214 iş yeri yaptığına değinen Vali Zorluoğlu, sosyal donatılar ile bölgenin daha da gelişeceğini aktardı. 2 okul ve 4 caminin önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlanacağını aktaran Zorluoğlu, "Valilik tarafından bu bölgeye 3 okul daha yapılacak. Bizde Valilik olarak YİKOB üzerinden otuz ikişer derslikli, 3 tane büyük okulun ihalesini yaptık. İhaleler sözleşme aşamasında. Önümüzdeki günlerde inşallah okullarımızın inşaatına başlanacak. Böylece önümüzdeki yıl, eğitim öğretim döneminde bu bölgede yaşayan ailelerimizin çocukları artık merkeze taşınmayacak ve buradaki okullarda eğitimlerine devam edecekler" diye konuştu.

Konutların yanı sıra sosyal alanlar, spor alanları, yürüyüş yolları gibi birçok alanda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Vali Zorluoğlu, bu çalışmaların arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi ve desteğinin olduğunu dile getirdi.

Vali Zorluoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının ve bakanlığın projeyi günlük olarak takip ettiğini, bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı, TOKİ, AFAD gibi kurumlar ile altyapı konusunda büyük destek veren DSİ ve yol çalışmalarını yürüten Karayolları Genel Müdürlüğünün özverili çalışma yürüttüğünü aktardı. Zorluoğlu, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm bakanlarımıza, kurum çalışanlarımıza, zorlu hava koşullarında bile çalışmalarını sürdüren işçileri, mühendislere ve yüklenicileri firma yetkililerine teşekkür ederim."

Kaynak: İHA

Murat Zorluoğlu, Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, İnşaat, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:54:14. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 5 bine yakın konut hak sahibine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.