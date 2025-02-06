Diyarbakır'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, Diyarbakır'da düzenlenen anma programında mezarları başında anıldı. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, depremin önlenemeyeceğini ancak sonuçlarının önlenebilir olduğunu vurguladı.

06.02.2025 16:45  Güncelleme: 17:14
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(DİYARBAKIR) - 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı. Anma programında konuşan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Yaşadığımız coğrafya deprem fayları üzerinde ve depremi önleyemeyiz. Doğa olayını önleyemeyiz ama sonuçlarını bir yıkım olmadan, insani bir felaket olmadan önleyebiliriz. Ama maalesef bugüne kadar bunlar yapılmadı" dedi.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Afet Yönetimi ve Dayanışma Platformu ile Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda yapılan anma programına CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Anma programında konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, depremin önlenemeyeceğini ancak sonuçlarının önlenebilir olduğunu belirterek, "6 Şubat depreminde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. 53 binden fazla yurttaşımız yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da da 414 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Hepsinin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaşadığımız coğrafya deprem fayları üzerinde ve depremi önleyemeyiz. Doğa olayını önleyemeyiz ama sonuçlarını bir yıkım olmadan, insani bir felaket olmadan önleyebiliriz. Ama maalesef bugüne kadar bunlar yapılmadı. 1999 Marmara depreminden sonra yapılmadı, bu depremden sonra da yapılmadı ve yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar depremde yaşamı yitirenler için dua ederek kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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