Diyarbakır OSB\'de 850 milyon lira yatırımla entegre yem fabrikası faaliyete geçti

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yıllık 300 bin ton yem üretme kapasitesine sahip, yaklaşık 850 milyon lira yatırımla inşa edilen entegre yem fabrikası faaliyete geçti.

Diyarbakır OSB'de dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 2 Eylül 2021'de temeli atılan Proyem Yem Fabrikası üretime başladı.

Proyem Diyarbakır Satış Müdürü Gökhan Bayram, AA muhabirine, 80 bin metrekare alana kurulan büyük bir fabrikayı bölgeye kazandırdıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 850 milyon lira yatırımla inşa edilen fabrikanın özellikle bölgede yem sanayisinde kullanılan ürünleri yetiştiren çiftçiler ile hayvancılık yapan vatandaşlara katkı sağlayacağını anlatan Bayram, çiftçilerin ürününü fabrikaya getirebileceğini, muhatabı fabrika olduğu için arada tüccar olmayacağını, ürününü sattığı zaman bedelini çok rahat tahsil edebileceğini belirtti.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yemi ucuza alacağını kaydeden Bayram, nakliye bedelinin üreticinin cebinde kalacağını dile getirdi.

Bu tür fabrikalarda pazara ve ham maddeye yakınlığın avantaj sağladığını dile getiren Bayram, Doğu ve Güneydoğu'daki 20 şehre hizmet sunduklarını, Irak, Suriye ve İran'a ihracat yapacaklarını söyledi.

Gelen talepleri bu fabrikadan karşılayabilecek kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Bayram, Proyem olarak bu topraklardan kazandıklarını tekrar bu topraklara yatırmanın gururu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

"Fabrikamızda yıllık 300 bin ton yem üretme kapasitemiz var"

Türkiye'nin her bölgesinde fabrikalarının bulunduğunu, 9'uncu fabrikalarını Diyarbakır'da hizmete açtıklarını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

"Bu fabrika Orta Doğu ve ülkemizin en büyük yem entegre tesisi. Avrupa'nın da ilk 3 tesisi arasında yer aldığımızı düşünüyoruz. Fabrikada son teknolojiyi kullandık. Amacımız, Türkiye'nin 100. yılına yakışır bir yatırımımızı Diyarbakır'a kazandırmaktı. Türkiye'mizin 2023 yılında 100 yılın projesinde biz de yer aldık, bu da bizi gururlandırıyor. İnşallah ülkemize yakışır daha güzel projeler, yatırımlar bizim ve diğer firmalar tarafından bölgemize yapılır. Diyarbakır tesisimizde şu anda doğrudan 100 kişi çalışıyor. Dolaylı olarak da 1000 kişiye istihdam sağladığımızı düşünüyoruz. Diyarbakır'daki fabrikamızda yıllık 300 bin ton yem üretme kapasitemiz var. Buna karşılık 300 bin ton ham madde almamız lazım. Bu ham maddeyi en yakın olan bu bölgeden alacağız. Ham maddeyi buradan aldığımızda bölge halkına katkı sağlayacağız. Bu yatırımı buraya yaptık, üreticimizle el ele kol kola birlikte bu süreci yürüteceğiz. Hem kendimize hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağız."

"Diyarbakır artık eski Diyarbakır değil"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da OSB'nin özellikle son 6 yılda ciddi anlamda geliştiğini söyledi.

OSB'deki yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Fidan, son 6 yılda 150'nin üzerinde fabrika açıldığını, 19 binin üzerinde kişinin çalıştığını bildirdi.

İnşaatları devam eden fabrikaların bulunduğunu kaydeden Fidan, bölgede yapılan fabrikaların tamamlanmasıyla çalışan sayısının 35-40 bin civarında olacağını, çalışmaları devam eden 5. etabın bitmesiyle bu rakamın 50 bini bulacağını dile getirdi.

Yem fabrikasının Diyarbakır için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fabrikanın açılışına Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açılışı yapmasıyla Diyarbakır'daki fabrikalarımızın sayısı daha da çoğalacak, istihdam daha da artacak, Diyarbakır daha da şenlenecek. Diyarbakır artık eski Diyarbakır değil. Diyarbakır, artık fabrikalar, istihdam, kültürel güzellikler ve ihracatla anılıyor. Tek derdimiz Diyarbakır'ı marka şehir haline getirmek ve istihdam ile ihracatı artırmak."

Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla ildeki tarımsal potansiyelin artacağına dikkati çeken Fidan, tarıma dayalı fabrikaların açılmasının bölge çiftçisine de katkı sağlayacağını söyledi.

Diyarbakır'ın Orta Doğu'nun merkezi konumunda olduğunu belirten Fidan, "Burada kuracağımız fabrikalar Orta Doğu ve dünyanın birçok yerine hitap etmek zorunda. Bu nedenle şu anda fabrika için yer verirken seçici davranıyoruz." ifadelerini kullandı.