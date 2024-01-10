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Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Polat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi ve oylama yaparak tercihini belirtti. Polat, fotoğrafların insanın içini acıttığını ve belge niteliğinde olduğunu belirterek Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Diyarbakır\'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
10.01.2024 - 11:08,
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Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Polat, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Polat, " Gazze: Kanıt"ta Belal Khaled'in "Anneye Bakış" adlı fotoğrafını, " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü", "Haber"de David Peinado'nun "Nehire karşı", "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" adlı karelerine oy verdi.

Tüm kategorilerde yer alan fotoğrafların birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu kaydeden Polat, özelikle Gazze: Kanıt kategorisinde yer alan fotoğrafların insanın içini acıttığını dile getirdi.

Polat, "İbret ve ders olması açısından bunların belge niteliğinde fotoğraflanmış olması çok önemli. Bu anlamda, Anadolu Ajansına bu duyarlılığı ve hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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