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Diyarbakır'da anız yangını TOMA ve itfaiye ekiplerince söndürüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını, TOMA ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi'nde henüz nedeni belirlenemeyen anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma TOMA'sı sevk edildi. Batman'dan da takviye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.