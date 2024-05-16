Diyarbakır'da arıcılar ilkbahar yağmurlarıyla ovalar çiçeklerle dolunca yaylaya göçü haziran ayına erteledi - Son Dakika
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Diyarbakır'da arıcılar ilkbahar yağmurlarıyla ovalar çiçeklerle dolunca yaylaya göçü haziran ayına erteledi

Diyarbakır\'da arıcılar ilkbahar yağmurlarıyla ovalar çiçeklerle dolunca yaylaya göçü haziran ayına erteledi

Diyarbakır'da nisan ve mayıs aylarında düşen yağışlar, arıcıların yüzünü güldürdü. Ovaların çiçeklerle dolması nedeniyle arıcılar, yaylaya gitmek için haziran ayında yola çıkacak. Yağışlar arıcılığa büyük katkı sağlarken, arılar bolca polen bulabilmekte ve bal üretimi artmaktadır.

16.05.2024 11:42
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Diyarbakır'da arıcılar ilkbahar yağmurlarıyla ovalar çiçeklerle dolunca yaylaya göçü haziran ayına erteledi.

Zengin bitki örtüsüne sahip ovalarıyla ilkbaharda farklı bölgelerden gelen bal üreticilerine ev sahipliği yapan Diyarbakır'da nisan ve mayıs ayında düşen yağış, arıcıların yüzünü güldürdü.

Geçmiş yıllarda sıcak hava ve kuraklık nedeniyle istedikleri verimi alamayan, her yıl mayıs ayında kovanlarıyla yola koyulan bal üreticileri, bu sene ilkbahar yağışlarıyla ovalar çiçeklerle dolduğu için yaylaya henüz çıkmadı.

Ovadaki rengarenk çiçeklerden faydalanarak verimi artırmak isteyen arıcılar, yaylalara gitmek için haziran ayında yola çıkacak.

"Arıcı için bir gün de olsa faydası var"

Bingöl'den arılarını Diyarbakır'a getiren ve yaylaya gitmek için gelecek ayı bekleyen arıcılardan Mehmet Sıddık Çağrıbay, AA muhabirine, 15 yıldır kaliteli bal üretmek için çiçeklerin izini sürdüğünü söyledi.

İlkbahar yağışlarının arıcılığa büyük katkı sağladığını ifade eden Çağrıbay, bu sayede bitkilerin uzun süre canlı kaldığını, çiçeklerin tazeliğini koruduğunu, arıların beslenebildiğini belirtti.

Çağrıbay, "Yağmur olmazsa polen olmaz. Polen ne kadar çok olursa yavru o kadar çok olur, arı o kadar güçlenir ve verim olur. Bu sene yağmur yağdığı için arıların yüzü gülecek. Böyle giderse çiçek balına bu sene doyarız." dedi.

Bölgede arıcılık yapan Mehmet Gümüş de arıları kış aylarında portakal çiçeğiyle beslenmeleri için Adana'ya götürdüklerini, ilkbaharda Diyarbakır'a geldiklerini belirtti.

Gezgin arıcıların bitki zenginliğinin yoğun olduğu yerleri tercih ettiğini anlatan Gümüş, "Yağışlar olmadığında arımız zayıf kalıyor. Bu sene mevsimsel yağışların olumlu gitmesi hem koloni zenginliğini hem de arıların bal verimini etkiledi. Diyarbakır'da yağışlardan dolayı çiçek türü çok. Bu da bal getiriyor. Polen gelmezse bal da gelmez. Mevsimsel olarak iyi gidiyoruz." diye konuştu.

Yaylaya yolculuk sürecinin bu yıl değiştiğini dile getiren Gümüş, "Arıcı için bir gün de olsa faydası var." ifadesini kullandı.

"Arılar bolca polen bulabilmekte"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, AA muhabirine, Diyarbakır'ın Dicle Vadisi, Hevsel Bahçeleri ve diğer doğal güzellikleriyle bitki çeşitliliği bakımından zengin olduğunu söyledi.

Satar, mevsimsel değişikliklerin tüm canlıları olduğu gibi arıları da etkilediğine işaret ederek, özellikle son yıllarda hava sıcaklığının artmasıyla çiçeklenme süresinin de çok kısa sürdüğünü belirtti.

Yağışlarla birlikte bu yıl çiçeklenme döneminin uzadığını ifade eden Satar, "Bu da arıcılıkta önemli bir hal aldı ve bal üretimi artmaya başladı. Dolayısıyla arılar dışarı çıktıklarında çeşitli bitkilerden bolca polen bulabilmekte. Arıcılar genelde hava ısındığında daha serin, çiçekli bitkilerin olduğu bölgelere göçüyorlar. Sürenin uzaması arıcılara yaradı. Balda iyi bir rekolte bekleniyor. Arılar da besin bulduğu için daha güçlü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da arıcılar ilkbahar yağmurlarıyla ovalar çiçeklerle dolunca yaylaya göçü haziran ayına erteledi - Son Dakika
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