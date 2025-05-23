Diyarbakır\'da Baba-Oğul Cinayeti: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk

DİYARBAKIR'da Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed'in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunması ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yanmış halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu. Cansız bedenler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

4 BOŞ MERMİ KOVANI TESPİT EDİLDİ

Olay yeri incelemesinde Muhammed'in 2 ayakkabısı, kamyonete yaklaşık 150 metre uzaklıkta bulundu. Olay yeri yakınında da 4 boş mermi kovanı tespit edildi. Vücut bütünlükleri bozulduğu için Remzi ve Muhammed Sati'nin aile üyelerinden de eşleştirme için DNA örneği alındı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.