Diyarbakır'da Balkon Çöktü, 5 Yaralı
Diyarbakır'da Balkon Çöktü, 5 Yaralı

18.08.2025 16:11
Kayapınar'da çöken balkonda 5 kişi yaralandı. Zeynel Caymaz, olay anını anlattı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, 2 katlı eve daha sonradan yapılan balkonun çökmesiyle yaralanan 5 kişiden Zeynel Caymaz (23), olay anını anlatarak, "Annem ve babam namaz kılıyordu. Benim 2 çocuğum da yanımdaydı. Gözümüzü açtık ve kendimizi enkazın altında bulduk" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evleri'nde meydana geldi. 2 katlı binanın sonradan inşa edilen balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada üzerinde bulunan Mehmet Caymaz (60), eşi Faika (58), oğlu Zeynel (23), torunları Damla (2) ve Mehmet Caymaz (6 aylık), moloz yığınlarıyla metrelerce yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlar, itfaiyecilerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme sürerken, yaralanan Zeynel ve kızı Damla Caymaz, tedavilerin ardından taburcu edildi. Mehmet, Faika ve Mehmet Caymaz'ın ise tedavisi sürüyor. Jandarma ekiplerinin de olay yerinde bekleyişi devam ediyor.

Olay anını anlatan Zeynel Caymaz, "Dün misafirliğe gitmiştik. Saat 18.00 gibi buraya geldik. Yaklaşık 1 saat falan balkonda da oturduk. Balkonda ne ses ne de sallantı yoktu. Annem ve babam namaz kılıyordu. Benim 2 çocuğum da yanımdaydı. Gözümüzü açtık ve kendimizi enkazın altında bulduk. Annem, babam ve oğlum hastanede tedavi altındadır. Ben ve kızım da taburcu olduk. Sağlık durumları idare eder" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kayapınar

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Balkon Çöktü, 5 Yaralı - Son Dakika

15:32
Bakan Tekin’in ’’Yasak’’ uyarısına rağmen okullarda ’’Bağış’’ zulmü sürüyor
Bakan Tekin'in ''Yasak'' uyarısına rağmen okullarda ''Bağış'' zulmü sürüyor
14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Balkon Çöktü, 5 Yaralı - Son Dakika
