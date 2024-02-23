Diyarbakır\'da Baltık Ülkeleri Turizm Potansiyeli Toplantısı Gerçekleştirildi

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Diyarbakır'da Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan gelen seyahat acenteleri ve tur şirketlerinin katılımıyla kentin turizm potansiyeline yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle Diyarbakır'a gelen Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile Azerbaycan'dan sosyal medya fenomenlerinden oluşan grubun katılımıyla bir otelde toplantı düzenlendi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, toplantıda, kentin turizm potansiyeli ve bu potansiyeli daha da artırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Tarihi kentin 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydeden Su, şöyle konuştu:

"Bu medeniyetlerin her birinin izlerini görmenin mümkün olduğu bir şehir. Tarihte 2 peygambere ev sahipliği yapmış bir şehir. Burası sahabeler kenti. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine 2 eserle adını yazdırmış bir şehir. Diyarbakır Surları ve Dicle Nehri kenarında bulunan Hevsel Bahçeleri. Tur operatörlerinin kentteki turizme ciddi bir katkı sağlayacaklarını ümit ediyoruz."

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl ise TÜRSAB bölgede turizmin gelişmesi için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mezopotamya'nın sahip olduğu tüm değer ve zenginlikleri tanıtmak ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerle buluşturmanın herkes için büyük önem taşıdığını anlatan Akyıl, bu programın büyük fayda sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği (DOTED) Başkanı Deniz Güler katıldı.