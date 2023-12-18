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Diyarbakır'da bilgievlerinde teknolojik bağımlılık seminerleri düzenleniyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da bilgievlerinde teknolojik bağımlılık seminerleri düzenleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen seminerlerde, bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere teknolojik bağımlılık konusunda bilgilendirme yapılıyor. Psikologlar, bağımlılık belirtileri, risk altındaki bağımlılıklar ve engellenme yöntemleri hakkında öğrencilere bilgi veriyor.

Diyarbakır\'da bilgievlerinde teknolojik bağımlılık seminerleri düzenleniyor
18.12.2023 - 12:41,  Güncelleme: 12:50
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı bilgievlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik düzenlenen "Teknolojik Bağımlılıklar" konulu seminerler sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten bilgievlerinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla farklı branşlarda seminerler düzenleniyor.

Bu kapsamda merkez ile Selahaddin Eyyubi, Ali Emiri, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz bilgievlerinde Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi psikologlarından Serap Çapraz ve Uğur Çağan Alakuştekin tarafından seminer veriliyor.

Psikologlar, öğrencilerin yaş kriterlerini göz önüne alarak bağımlılık, teknolojik bağımlılık belirtileri, risk altındaki bağımlılıklar, süreçleri ve engellenme yöntemleri konusunda bilgilendirmeler yapıyor.

Teknoloji bağımlılığına karşı koruyucu önlemler ve önleyici etkileri de aktaran psikologlar, bağımlılıktan korunmak için öğrencilere neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA
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Diyarbakır, Gençlik, Spor, Son Dakika

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