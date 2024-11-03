Diyarbakır'da Bilim Konferansı

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Diyarbakır'da, "Medeniyetimizde Bilim ve Teknoloji" konferansı düzenlendi.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Sur ilçesindeki Dicle Üniversitesi (DÜ) Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Talip Alp, İslam, bilim ve teknoloji ile ilgili bilgiler verdi.

Medeniyetin çok iyi öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Alp, şunları kaydetti:

"Tarihinizi çok iyi öğrenin çünkü tarih iyi bir öğretmendir. Kim olduğunuzu, nereden gelip nereye gittiğinizi öğrenin. Mesleğiniz ne olursa olsun en iyi şekilde yapın. Mimar veya mühendis olarak görev yapıyorsanız idealist bir mühendis veya mimar olun. Bunların üzerinde durursanız topluma çok faydalı olursunuz."

Daha sonra katılımcıların soruları yanıtlayan Alp, konferansı düzenleyen MMG yönetimine teşekkür etti.

MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez de öğrenmeyi fazilet, paylaşmayı erdem sayıp konferans, panel, sempozyum, teknik geziler gibi etkinliler düzenleyerek bilgi paylaşımını sürdüreceklerini belirtti.

Sönmez, konferansa katkılarından dolayı Prof. Dr. Alp'e kitap takdim etti.