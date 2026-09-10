Diyarbakır'da bir öğretmen, okul duvarlarına 2 yılda 60 resim yaptı - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir öğretmen, okul duvarlarına 2 yılda 60 resim yaptı

Diyarbakır\'da bir öğretmen, okul duvarlarına 2 yılda 60 resim yaptı
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Karacadağ İlkokulu'nda görevli rehber öğretmen Şehmus Tekin, okul duvarlarına kentin tarihi ve kültürel değerleri ile ünlü şahsiyetlerin resimlerini yaptı. Tekin'in 2 yılda 60 resim yaptığı okulun son halini beğenen veliler, çocuklarını başka okullardan nakil aldırmak istiyor.

Diyarbakır'da rehber öğretmen Şehmus Tekin, görev yaptığı okulun duvarlarına yaptığı resimlerle öğrencileri adeta tarihe yolculuğa çıkarıyor.

Merkez Bağlar ilçesindeki Karacadağ İlkokulu'nda görev yapan 31 yıllık rehber öğretmen Tekin, resme olan yeteneğiyle 2 yıl önce 4 katlı okul binasının duvarlarını renklendirmek ve sanatla buluşturmak için çalışma başlattı.

Tekin, okul idaresinin, meslektaşlarının ve öğrencilerinin de desteğiyle okulun duvarlarına kentin tarihi ve kültürel değerlerinden olan On Gözlü Köprü, Malabadi Köprüsü, Ulu Cami ve Hz. Süleyman Camisi'ni resmetti.

Çalışmalarını daha da ilerleten Tekin, duvarlara kentte yetişen yazar ve şair Ziya Gökalp ve Süleyman Nazif, araştırmacı ve yazar Ali Emiri, dünyaca ünlü Türk bilim insanı ve hekim Gazi Yaşargil'in resimlerini yaptı.

Okul duvarlarını adeta tuvale dönüştüren Tekin, başarılarıyla ilham vermesi amacıyla Mimar Sinan, Barbaros Hayrettin Paşa, Mehmet Akif Ersoy ve Mevlana gibi ünlü şahsiyetlerin portreleri ile Türk halk kültürünün ve geleneksel Türk mizahının önemli simgelerinden Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz'ün resimleriyle de duvarları renklendirdi.

Tekin, yaz tatillerini de değerlendirerek okulun duvarlarına 2 yılda 60 resim yaptı.

Resim yaparken öğrencilerin de fikirlerini alıyor

Rehber öğretmen Şehmus Tekin, AA muhabirine, resim konusunda herhangi bir eğitim almadığını, hat sanatıyla ilgilenirken resimde de kendisini geliştirdiğini söyledi.

Okul idaresi, öğretmen arkadaşları ve öğrencilerin desteğini alarak okul duvarlarını resimlerle renklendirmeye başladığını ifade eden Tekin, "Okulların çocuklara hitap etmesi, çocukların isteyerek okula gelmesi için bu resimleri yapmaya karar verdik. 2 sene önce geldiğimizde okul yeni açılmıştı ve duvarlar bomboştu. Hem eğitici olsun hem değerlerimizi yansıtalım istedik. Hangi duvara resim yapıyorsak o duvarla ilişkili olan sınıftaki öğrencilerin fikirlerini alıyoruz. Öğrencilere duvara hangi resmi yapmamı istedikleri konusunda danışıyorum. Kimi resimleri çocuklarımızla beraber yapıyoruz." dedi.

Tekin, bu çalışmayla ilgili öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatarak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kendimize rehber edindik. Öğrencilerimizin hem okulumuza aidiyet kazanmaları hem de 'yaşayan duvarları' görerek, araştırarak ve sorgulayarak öğrenmeleri için bu çalışmaları yapıyoruz. Amaçlarımızdan biri de çocuğun gördüğünü araştırıp, bilgi hazinesini oluşturmasıdır." diye konuştu.

Öğrencilerin zamanlarının büyük bölümünü okulda geçirdiğini dile getiren Tekin, çocukların mutlu olmasını hedeflediklerini belirtti.

Tekin, "İstiyoruz ki öğrencilerimiz bir an önce gelsinler, yaşayan duvarlarımızı görsünler, mutlu olsunlar, kendilerini okulumuza ait hissetsinler." ifadesini kullandı.

"Velilerimiz de okulun son halini görünce çok beğendi"

Okul Müdürü Şaban Özmen de rehber öğretmen Şehmus Tekin ile yaptıkları fikir alışverişinin ardından okul koridorlarını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda milli ve manevi değerleri yansıtan bir görünüme kavuşturmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Okulun ilk açıldığı dönemde koridorların oldukça sade bir görünüme sahip olduğunu vurgulayan Özmen, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz de katkı sundu ve çok emek verdi ancak burada en büyük pay Şehmus Tekin hocamızındı. Bizler de ona destek olduk. Velilerimiz yapılan çalışmaların ardından okulun son halini görünce çok beğendi. Şu anda çocuklarını diğer okullardan okulumuza nakil aldırmak isteyen velilerimiz bulunuyor. Okulumuzu çok beğeniyorlar. Çocuklarımız burada milli ve manevi değerleri öğreniyor, hafızalarında canlı tutuyorlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir öğretmen, okul duvarlarına 2 yılda 60 resim yaptı - Son Dakika

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