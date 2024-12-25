BARİYERLERLE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının duruşması öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, adliye çevresine bariyerler yerleştirdi. Duruşma boyunca alana giriş-çıkışlar, polis kontrolünde olacak. Alana girmek isteyenler, üzerleri aranarak alınacak.
Emrah KIZIL-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Cinayet Davası Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı - Son Dakika
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