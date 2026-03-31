Diyarbakır'da Cinayet Şüphesi

DİYARBAKIR'da erkek arkadaşının evde tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Aleyna Yağar'ın (20) ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yağar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, Yağar'ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği saptandı. Bunun üzerine Başeğmez gözaltına alındı. Aleyna Yağar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cafer Başeğmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'1 AY ÖNCE KIZIM DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI'

Aleyna Yağar'ın, ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aleyna'nın yakınlarıyla birlikte doğum günü şarkısını söylediği, ardından da pastayı kestiği anlar yer aldı. Aleyna'nın annesi Ziynet Çiftçi, kızının 21 Şubat'ta doğum gününü kutladığını, bir ay sonra da öldürüldüğünü ifade ederek, "Olaydan 1 ay önce yavrumun 20'nci yaşına girdiği için doğum gününü kutladık. Sürpriz yaptık ona. Aradan 1 ay geçti. Cafer Başeğmez, kızımı katletti" dedi.

