Diyarbakır'da Cinayet Şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Cinayet Şüphesi

31.03.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aleyna Yağar'ın erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Ailesi doğum günü kutladı.

DİYARBAKIR'da erkek arkadaşının evde tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Aleyna Yağar'ın (20) ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 20 Mart'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Cafer Başeğmez, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kız arkadaşının intihar ettiği ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aleyna Yağar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, Yağar'ın sağ üst göğsünde silah yarası tespit edildi. Ancak tabanca, cesedin yanında bulunamadı. Evde yapılan aramada tabancanın lavabonun altına gizlendiği saptandı. Bunun üzerine Başeğmez gözaltına alındı. Aleyna Yağar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cafer Başeğmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'1 AY ÖNCE KIZIM DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI'

Aleyna Yağar'ın, ailesiyle birlikte doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aleyna'nın yakınlarıyla birlikte doğum günü şarkısını söylediği, ardından da pastayı kestiği anlar yer aldı. Aleyna'nın annesi Ziynet Çiftçi, kızının 21 Şubat'ta doğum gününü kutladığını, bir ay sonra da öldürüldüğünü ifade ederek, "Olaydan 1 ay önce yavrumun 20'nci yaşına girdiği için doğum gününü kutladık. Sürpriz yaptık ona. Aradan 1 ay geçti. Cafer Başeğmez, kızımı katletti" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Doğum Günü, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Cinayet Şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:29:09. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Cinayet Şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.