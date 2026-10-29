Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR’da Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

DİYARBAKIR'da Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "Bu barış, demokrasi ve kardeşlik süreci Diyarbakır için de yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmıştır" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Yenişehir ilçesindeki Anıt Park önünde gerçekleştirildi. Törene, Vali Murat Zorluoğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, askeri erkan, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi yapıldı. Tören, askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli birimlerin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişle son buldu. Öte yandan İstiklal Marşı okunduğu sırada bir çocuğun trafik polisinin yanında durarak İstiklal Marşı'na eşlik ettiği ardından polislerin çocukla selamlaştığı görüldü.

'YENİ BİR DÜNYA DÜZENİNİN İNŞASINI YAŞIYORUZ'

Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Türkiye'nin küresel ölçekte sözü dinlenen bir aktör haline geldiğini belirterek, "103 yılın ardından geldiğimiz noktada başta terör olmak üzere atlattığımız birçok badireye rağmen milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmeyi başararak Cumhuriyetimizi bugünlere taşıdık. Yüzyıllar boyunca dünyaya hükmeden bir imparatorluğun varisleri olarak bu imparatorluğun külleri arasından kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir oyuncu olan savaşta da barışta da sözü dinlenen bir devlete sahibiz. Dünyanın adeta yeniden şekillendiği sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik alanlarında büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Yeni bir dünya düzeninin inşasını fiilen görüyoruz, yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vizyonu ve önümüze koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri ülkemizin bu yeni dünya düzeninin kurucu aktörleri arasında olma iddiasını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ŞEHRİMİZDE BÜYÜK MEMNUNİYET YARATTI'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin bölgenin huzur ve güvenliğine katkısına değinen Vali Zorluoğlu, "Küresel ölçekte bu değişim ve dönüşümün işaretleri belirginleşmişken ülkemizde de nihai hedefi milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirmek olan 'Terörsüz Türkiye' süreci yine Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde malumlarınız uygulamaya konulmuştur. Bölgemiz ve ülkemizin huzur ve güvenliğinin kalıcı olarak temin edilmesine imkan sağlayacak bu tarihi adım şehrimizde de büyük bir memnuniyet yaratmış, tüm toplumsal kesimler tarafından kabul görmüş ve bilhassa gençlerimizin geleceğe dair umutlarını artırmıştır. Diyarbakır hiç şüphesiz tarihinden, kültürel zenginliğinden ve kadim medeniyet birikiminden aldığı ilhamla siyasi ve idari kurumlarıyla, etkili yerel dinamikleriyle, meslek odaları ve STK'larıyla bu sürece inşallah menziline, bu sürecin menziline ulaşmasına katkı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Diğer taraftan bu barış, demokrasi ve kardeşlik süreci Diyarbakır için de yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet BayramıDiyarbakırGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
Neler oluyor ABD’de ekranlar kararacak, Avrupa’dan peş peşe uyarılar Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu İşte kazançları 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı Bakanlıktan açıklama var Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:25
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
13:17
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
Cumhuriyet’in 103. yılında anlamlı tercih! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kravatı gözlerden kaçmadı
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:08:45. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android