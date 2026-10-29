Diyarbakır\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

DİYARBAKIR'da Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, "Bu barış, demokrasi ve kardeşlik süreci Diyarbakır için de yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmıştır" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Yenişehir ilçesindeki Anıt Park önünde gerçekleştirildi. Törene, Vali Murat Zorluoğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, askeri erkan, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajının okunduğu etkinlikte, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi yapıldı. Tören, askeri birlikler ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli birimlerin Türk bayraklarıyla yaptıkları geçişle son buldu. Öte yandan İstiklal Marşı okunduğu sırada bir çocuğun trafik polisinin yanında durarak İstiklal Marşı'na eşlik ettiği ardından polislerin çocukla selamlaştığı görüldü.

'YENİ BİR DÜNYA DÜZENİNİN İNŞASINI YAŞIYORUZ'

Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Türkiye'nin küresel ölçekte sözü dinlenen bir aktör haline geldiğini belirterek, "103 yılın ardından geldiğimiz noktada başta terör olmak üzere atlattığımız birçok badireye rağmen milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmeyi başararak Cumhuriyetimizi bugünlere taşıdık. Yüzyıllar boyunca dünyaya hükmeden bir imparatorluğun varisleri olarak bu imparatorluğun külleri arasından kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesinde bugün hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir oyuncu olan savaşta da barışta da sözü dinlenen bir devlete sahibiz. Dünyanın adeta yeniden şekillendiği sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik alanlarında büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Yeni bir dünya düzeninin inşasını fiilen görüyoruz, yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vizyonu ve önümüze koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri ülkemizin bu yeni dünya düzeninin kurucu aktörleri arasında olma iddiasını ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ŞEHRİMİZDE BÜYÜK MEMNUNİYET YARATTI'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin bölgenin huzur ve güvenliğine katkısına değinen Vali Zorluoğlu, "Küresel ölçekte bu değişim ve dönüşümün işaretleri belirginleşmişken ülkemizde de nihai hedefi milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirmek olan 'Terörsüz Türkiye' süreci yine Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde malumlarınız uygulamaya konulmuştur. Bölgemiz ve ülkemizin huzur ve güvenliğinin kalıcı olarak temin edilmesine imkan sağlayacak bu tarihi adım şehrimizde de büyük bir memnuniyet yaratmış, tüm toplumsal kesimler tarafından kabul görmüş ve bilhassa gençlerimizin geleceğe dair umutlarını artırmıştır. Diyarbakır hiç şüphesiz tarihinden, kültürel zenginliğinden ve kadim medeniyet birikiminden aldığı ilhamla siyasi ve idari kurumlarıyla, etkili yerel dinamikleriyle, meslek odaları ve STK'larıyla bu sürece inşallah menziline, bu sürecin menziline ulaşmasına katkı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Diğer taraftan bu barış, demokrasi ve kardeşlik süreci Diyarbakır için de yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmıştır" ifadelerini kullandı.