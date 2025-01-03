Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da dershane önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

Diyarbakır'da 17 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

03.01.2025 13:16
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Diyarbakır'da 17 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla dershane önünde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 6'sı öğrenci 7 kişi törenle anıldı.

Tören, merkez Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahaddin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda dershaneye giden Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkaya ile veli Cengiz Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 73 kişinin yaralandığı yerde düzenlendi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Türk bayrağıyla süslenen ve saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu masaya karanfil bırakılan törende duygulu anlar yaşandı.

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, 3 Ocak 2008'de yaşanan vahşetin acılarını iliklerine kadar hissettiklerini söyledi.

Saldırıda 7 kişinin vahşi bir şekilde katledildiğini belirten Zorluoğlu, saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Saldırının üzerinden 17 yıl geçtiğini ancak anne ve babalar için saldırının bugün gerçekleşmiş gibi taze olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin, çocuklarımızın ölmemesi için bizlere düşen görevler var. Elhamdülillah, 2008 yılından bu yana geçen 17 yıl içerisinde terörle mücadele konusunda Diyarbakır, bölgemiz ve Türkiye'de çok büyük mesafeler katedildi. Artık Diyarbakır terörle, güvenlik sorunuyla anılan, her gün bombaların patladığı, karışıklıkların olduğu bir şehir değil. Huzurlu bir şehirde yaşıyoruz. İnşallah bu huzur ortamı hepimizin ortak gayretiyle, halkımızdan aldığımız güçle yapacağımız mücadelelerle korunmaya devam edecek."

Gençleri ve çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırlama adına ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Zorluoğlu, saldırının Türkiye tarihinde de yer aldığını, bu vahim hadisenin unutulmaması gerektiğini anlattı.

Vali Zorluoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Senede bir gün analım, anlatalım, çocuklarımıza ve gençlerimize aktaralım, buradan Türkiye'ye gereken mesajı verelim ama diğer taraftan da burada bir çalışmayı başlatmamızın uygun olacağını düşünüyorum. Madem burada böyle vahim bir hadise oldu, biz de bu alanda çocuklarımızın katledilişini simgeleyecek ve onları her zaman hatırlayabileceğimiz bir anıta ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Burada uygun bir yerde bu katliamı simgeleyecek ve herkesin bu acıyı yüreğinde hissedeceği bir anıtın yapımı için önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağız."

"Birilerinin annelerin yaşadığı bu zulümleri anlatması gerekiyordu"

Saldırıda oğlu Eren Şahin'i kaybeden eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da 17 yaşındaki oğlunu kaybedişinin üzerinden 17 yıl geçtiğini söyledi.

Saldırıda 80 kilogramlık bombanın patlatılmasıyla 7 canın hayattan koparıldığını anımsatan Eronat, şöyle dedi:

"Aylarca kaçtım herkesten, elimde bir ip nereye bağlayacağımı bilmezken siyasete bağlamanın en doğru yol olacağına karar verdim. Birilerinin annelerin yaşadığı bu zulümleri anlatması gerekiyordu. Hem çocuk şehitlerimizin annelerinin hem de çocuk yaşta dağa kaçırılan evlatlarımızın annelerinin ortak acılarının dile getirilmesi gerekiyordu ki bu acılar bir daha yaşanmasın. Aybüke öğretmen 'Beni öldürende yoktur din iman' diyordu. Tıpkı Aybüke öğretmen gibi Necmettin öğretmenimizi de şehit edip Munzur Çayı'na atan emperyalist güçlerin uşağı bu cinayet şebekesinde de din, iman, vicdan, merhamet, sevgi gibi hiçbir olumlu vasfın bulunmadığını yıllardır yaptıkları katliamlardan biliyoruz. Sözde hak arıyoruz diye ülkemizin çok kıymetli öğretmenlerini ve öğrencilerini yok ederek kandan beslenen bu vampirler çetesinin Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin yoğun gayretiyle çok şükür ki sonları gelmiştir."

Törene, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Tören, Terör, PKK, Son Dakika

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