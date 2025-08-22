Diyarbakır'da Elektrik Kesintisi Açıklaması - Son Dakika
Diyarbakır'da Elektrik Kesintisi Açıklaması

22.08.2025 13:09
Dicle Elektrik, Diyarbakır'daki köylere borçlu abonelerin elektriğinin kesildiğini duyurdu.

DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Diyarbakır'ın Yaprakbaşı ve Düzova köylerinde tüm abonelerin elektriğinin kesildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak "Bütün köylerimiz enerjilidir. Sadece borcu olan abonelerimizin elektrikleri kesiktir. Kaçak elektrikle ilgili geri adım atmayacağız" dedi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde yaşanan enerji kesintilerine ilişkin mağduriyet iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Arvas, "Son günlerde Diyarbakır'ın Yaprakbaşı ve Düzova köylerinde sadece 3 abonenin borcundan dolayı bütün abonelerin elektriğini kestiğimizi, köylüleri mağdur ettiğimizi, tarımsal sulama yapan çiftçilere elektrik verilmediği iddia ediliyor. İşin aslını açıklamak isterim. Yaprakbaşı ve Düzova köylerinde kayıp kaçak oranı yüzde 90'a yaklaşmış durumdadır. Biz operasyon yaptığımızda Yaprakbaşı'ndaki abonelerimizin sadece 3 tanesinin borcu yoktu diğer bütün abonelerimizin borcu vardı. Abonelerimizin bize toplam borcu 150 milyon TL idi. Biz Diyarbakır'da çeşitli valilik ve kaymakamlık koordinasyonuyla bu her iki köyümüze de uzlaşma konusunda adımlar attık. Bu adımlarda bu borcun yarı yarıya indirilmesi, taksitlendirilmesi dahil olmak üzere çok önemli indirimler yaptık. Bugüne kadar bu abonelerden sadece 30 abone uzlaşmaya geldi ve kendileriyle uzlaştık. Bu 30 aboneye de jeneratör yakıtı bizden olmak üzere jeneratör tahsis etmiş durumdayız. Haberlerde belirtildiği gibi meskenlerimizde herhangi bir kesinti yoktur. Bütün köylerimiz enerjilidir. Sadece borcu olan abonelerimizin elektrikleri kesiktir. Düzova'yla ilgili herhangi bir uzlaşma olmadı. Bu köyün bize olan borcu 250 milyon TL'dir. Bu köyde uzlaşma olmadığı için buradaki borçsuz abonelerimizin dışında kalan bize borçlu olan abonelerinde elektriği kesik durumdadır" ifadelerini kullandı.

'6-7 YILDIR KRONİKLEŞMİŞ BORCUNU ÖDEMEYEN BİR KİTLE VAR'

Kaçakla ilgili geri adım atmayacaklarını belirten Arvas, "Özetlemek gerekirse her 2 köyümüzde de meskenlerde herhangi bir kesintimiz yoktur. Tüm meskenlerimizde enerji vardır. Bize borcu olmayan tarımsal sulama yapan abonelerimize jeneratör desteklememiz vardır. Sadece ve sadece bize borcu olan abonelerimizin elektrikleri kesiktir. İşin daha vahimi borcu olan abonelerimiz maalesef herhangi bir ödeme yapmadan enerjileri kendi yöntemleriyle ve diğer abonelerimizi mağdur ederek kaçak enerji alıyorlar. Bizim kaçakla mücadelemiz devam edecektir. Bu konuda adım atmayacağız. Temel amacımız kaçak kullanmayan borcunu ödeyen vatandaşların mağduriyetini engellemektir. Borcu olan abonelerin bu borçları geçen yıl ve bu yıla ait değil. 6-7 yıldır kronikleşmiş borcunu ödemeyen bir kitle var. Bu kitle borcunu ödemeden enerji kullanmaya çalışıyor. Biz de borcunu ödeyen abonelerimizin mağduriyetini gidermek ve onların haklarını savunmak için bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Dicle Elektrik Dağıtım, Yerel Haberler, Diyarbakır, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Enerji, Tarım, Hukuk, Dicle, Son Dakika

Diyarbakır'da Elektrik Kesintisi Açıklaması
