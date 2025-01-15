Diyarbakır\'da Eski Sevgilisini 9 Kurşunla Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

Güncel

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde eski kız arkadaşı Meryem Sevim'i (21) bir kafede 9 kurşunla öldüren Musa Sevim (24), yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldıi.

Olay, 13 Kasım 2022'de Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Musa Sevim, eski sevgilisi Meryem Sevim'in bir kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, ayrıldığı kız arkadaşı Meryem'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Musa Sevim olay yerinden kaçtı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, kurtarılamadı. Çalışma başlatan polis, Musa Sevim ile ona yardım ve yataklık eden Y.Ö., İ.Ç. ile suça sürüklenen çocuklar F.A. ile M.S.B.'yi gözaltına aldı. 5 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

'UYUŞTURUCU KULLANMADIĞI OTOPSİ RAPORUNDA'

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Musa Sevim için ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde Sevim, olay gecesi Meryem Sevim'in uyuşturucunun etkisi ile kendisini tahrik ettiğini ileri sürdü. Meryem Sevim'in otopsi raporunda ise 'Kanda uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığı, ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası ve ekstremize kırıklarıyla beyin kanaması, beyin doku hasarı, büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir' ifadeleri yer aldı. Bu süreçte sanıklardan Y.Ö., İ.Ç. F.A. ve M.S.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

'SUÇU TEHDİTLE KABUL ETTİM'

Diyarbakır 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Musa Sevim hazır edildi. Sevim'in avukatları ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu ve Rosa Kadın Derneği avukatları da duruşmaya katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, savcının bir önceki duruşmada, 'Ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası verilmesi yönünde sunduğu mütalaanın özetine geçildi. Ardından söz alan Meryem Sevim'in yakınları, Musa Sevim'in cezalandırılmasını talep etti. Meryem Sevim'in aile avukatları, mütalaaya kısmen iştirak etmediklerini söyleyerek, diğer sanıklar, M.S.B., F.A., İ.Ç. ve Y.Ö. için de 'Yardım' suçundan değil, 'Müşterek faillik' kapsamında cezalandırılmasını istedi. Avukatlar, tüm sanıkların indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlarını talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatını talep etti. Sanık Musa Sevim ise kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Kasıtla hareket etmediğini ileri süren Sevim, "Bugüne kadar hiç bir kadına karşı suç işlemedim. Başka biri zarar görmesin diye suçu kabul etmek zorunda kaldım. Suçu tehditle kabul ettim. Bu olayda yanan ben oldum. Benim bir suçum yok. Ailemi tehdit ettikleri için suçu kabul ettim" dedi.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI'

Sevim'in avukatı da müvekkilinin beraatını istedi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından Musa Sevim'e ağırlaştırılmış hapis cezası, Y.Ö.'ye 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklara ise beraat kararı verildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,