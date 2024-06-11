Diyarbakır'da Filistin bayrağı renklerinde balonlar gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Filistin bayrağı renklerinde balonlar gökyüzüne bırakıldı

Diyarbakır\'da Filistin bayrağı renklerinde balonlar gökyüzüne bırakıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Filistin bayrağındaki renklerde balonlar gökyüzüne bırakıldı. Çocuklar palyaçolar eşliğinde oyun oynayarak eğlendi. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, etkinliğin ilçedeki çocuk ve gençleri mutlu etmeyi amaçladığını belirtti.

11.06.2024 15:51
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Filistin bayrağındaki beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renklerde balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kaymakamlıkça, Çınar Stadı'nda çocuk ve gençlere yönelik organize edilen etkinlikte, çeşitli yarışmalar yapıldı, çocuklar palyaçolar eşliğinde oyun oynadı, şişme oyun parkında eğlendi.

Etkinlik alanında katılımcılar "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak, Filistin bayrağının renkleri olan beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renklerde balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, yaptığı açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale dönüştürmek istedikleri programla ilçedeki çocuk ve gençleri mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Alanda farklı etkinliklerle çocukların güzel bir gün geçirdiğini kaydeden Günlü, Filistin'de hayatını kaybeden çocuklar için gökyüzüne balonların salındığını belirtti.

Öğrencileriyle programa katılan Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Özlem Aygün de yoğun bir sene geçirdiklerini, etkinlikle çocukların eğlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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