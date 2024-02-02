Diyarbakır\'da Filozof Ramazan\'ı öldüren şüpheli adliyeye çıkarıldı

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye çıkarıldı.
Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıda ölümüne ilişkin yürütülen çalışma sonucunda gözaltına alınan E.B'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Olay
Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.
Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.
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Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Erkan B.'nin Pişkin'i tanıdığı ve çay ocağına gidip hiçbir şey söylemeden göğsünden 3 kez bıçakladığı öğrenildi. Erkan B.'nin babasının Ramazan Pişkin'in çay ocağına yakın bir yerde iş yerinin bulunduğu ve iki kişinin birbirlerini bu sebeple tanıdığı belirlendi.
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