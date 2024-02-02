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Diyarbakır'da Filozof Ramazan'ı öldüren şüpheli adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Filozof Ramazan'ı öldüren şüpheli adliyeye çıkarıldı

Diyarbakır\'da Filozof Ramazan\'ı öldüren şüpheli adliyeye çıkarıldı

Diyarbakır'da 'Filozof Ramazan' lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden şüpheli, polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Şüphelinin daha önce kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve hırsızlık gibi suçlardan kaydı olduğu belirtildi.

02.02.2024 14:11
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Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin'in iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıda ölümüne ilişkin yürütülen çalışma sonucunda gözaltına alınan E.B'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında 31 Ocak'ta E.B'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Pişkin, hastanede hayatını kaybederken saldırının ardından kaçan şüpheli, Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin olayda kullandığı bıçağa da el konulmuştu.

Kaynak: AA

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