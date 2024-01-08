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Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak•
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, forkliftin yolda devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır- Batman kara yolunun Sanayi Mahallesi mevkisinde, Hasan A'nın kullandığı forklift devrildi. Kullandığı iş makinesinin altında kalan Hasan A. yaşamını yitirdi.
Sürücünün cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde forklift kazası: 1 ölü - Son Dakika