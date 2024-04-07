Diyarbakır\'da Galatasaraylı Taraftarın Evine İlgi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç'ın gönül verdiği takımın renklerine boyadığı, Arjantinli milli sporcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdığı evinin fotoğrafını, dünyada milyonlar gördü.
Kırsal Tokluca Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Keskinkılınç (36), çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'ın renklerini evine yansıtma hayalini gerçekleştirmek istedi.
Geçen yıl yapımına başladığı evini tamamlayan Keskinkılınç, sarı ve kırmızı renklere boyadığı evinin dış duvarına da Galatasaray'ın golcüsü "M. Icardi"nin ismini yazdırdı.
Fanatik taraftar, hayalini gerçekleştirdiği evinin görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşınca, Mauro Icardi de evin fotoğrafını 11,8 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından, "Minik aslanlar büyüyor" notu ile hikaye (story) olarak paylaştı.
"Küçüklüğümden bu yana Galatasaray sevdası var"
Keskinkılınç, AA muhabirine, mahallede yaşayan komşularının çoğunun Galatasaraylı olduğunu söyledi.
Galatasaray maçlarını hiç kaçırmadığını anlatan Keskinkılınç, şöyle konuştu:
"Küçüklüğümden bu yana Galatasaray sevdası var. Bir hayalim vardı, o da bir gün evim olursa Galatasaray renklerine boyamaktı. Allah'a şükürler olsun ki evim oldu ve ben de Galatasaray renklerine boyadım, Icardi'nin ismini yazdım. Bundan dolayı kendimle ve Galatasaray ile gurur duyuyorum."
Evi tamamladıktan sonra çektiği görüntüleri arkadaşlarına gönderdiğini, sosyal medya hesabından da paylaştığını ifade eden Keskinkılınç, Galatasaray'a duyduğu sevginin kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu aktardı.
"Icardi'yi çok seviyorum"
Keskinkılıç, Icardi'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Kendisini köyümüze (kırsal mahalle) bekliyorum. Icardi kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı için çok mutlu oldum. Bu sayede köyümün ve Diyarbakır'ın ismi milyonlarca kişiye ulaştı. Bir hayalim de arenanın ortasında Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirmek." diye konuştu.
Evinin çok ilgi gördüğünü belirten Keskinkılınç, mahalleye gelenlerin evinin önünde fotoğraf çektirdiğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Galatasaraylı Taraftarın Evine İlgi - Son Dakika
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