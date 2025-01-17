Diyarbakır'da Gazze için Basın Açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gazze için Basın Açıklaması

Diyarbakır\'da Gazze için Basın Açıklaması

Gazze'deki ateşkes dolayısıyla Diyarbakır'da basın açıklaması yapıldı, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

17.01.2025 16:49
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Diyarbakır'da Gazze'deki ateşkes dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfının öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde bir araya gelenler, İsrail aleyhine slogan attı, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Ömer Taş, Hamas ile İsrail arasında ilan edilen ateşkes anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazze halkının büyük bedeller ödediğini ifade eden Taş, aylardır bugünü beklediklerini belirtti.

Taş, "Gazze halkı büyük bedeller ödeyerek bu ateşkesi elde etmiştir. Kahramanca direndiler, evleri yıkıldı, zorla yerlerinden edildiler, katliama uğradılar, açlık ve susuzluk çektiler, çadırlarda yaşamaya mecbur bırakıldılar, işkence gördüler, kan, gözyaşı ve talana maruz kaldılar ama hiçbir zaman pes etmediler." ifadesini kullandı.

Gazze'de ilan edilen ateşkes metninde geçen ifadelerin kanın ve göz yaşının durmasına yönelik umutları yeşerttiğini kaydeden Taş, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma özgür bir Filistin ümidimizi yeniden yeşertmiştir. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasına büyük bir zemin hazırlamıştır. Bu anlaşma, Gazze'de sabırla direnen halka yönelik saldırıların durdurulması, kan gölünün ve katliamların sona erdirilmesi, maruz kalınan soykırımın son bulması amacıyla yapılmıştır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Gazze için Basın Açıklaması - Son Dakika

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