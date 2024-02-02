Diyarbakır\'da Gönüllü Öğretmenlerden Öğrencilere Destek

Diyarbakır'da büyük çoğunluğu dezavantajlı öğrencilerden oluşan okulda gönüllü öğretmenler, yarıyıl tatilinde öğrencileri sınavlara hazırlıyor.
Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda görevli 8 gönüllü öğretmen, yarıyıl tatilinden feragat ederek evde ders çalışma imkanına sahip olmayan 60 öğrenciye okulun kapılarını açtı.
Öğretmenler, öğrencilere sınıflarda konuların tekrarı için ders veriyor, kütüphanede, kitap okumalarını, test çözmelerini ve deneme sınavlarına girmelerini sağlıyor.
Nuri Zekiye Has Ortaokulu Müdürü Recep Zengin, AA muhabirine, ara tatilde öğrencilerin evde ders çalışma ortamlarının olmadığı belirtmesi üzerine öğretmenleriyle görüştüklerini söyledi.
Talepler doğrultusunda okulun kütüphanesini öğrencilerine açtıklarını aktaran Zengin, öğrencilerin konu tekrarları, deneme sınavları ve soru çözümleriyle bursluluk sınavı ve LGS'ye hazırlandığını belirtti.
Öğretmenlerin gönüllü olarak bu çalışmada yer aldığını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz bu şartları evlerinde bulamıyor. Okulumuzu onlara seferber ettik. Öğretmenler normalde tatilde okula gelmez, memleketlerine giderdi. Ancak öğrencilerimiz için burada kaldılar. Rehber öğretmenlerimiz ödev takip sistemi geliştirdi, soru çözüm saatleri belirledi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen kaynak kitapları öğrencilere dağıttık. Bu kitaplardaki soruların tamamı çözülüyor. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı en iyi şekilde sınavlara hazırlıyor. Öğrencilerin olumlu dönüşleri bizleri mutlu ediyor. Yarıyıl tatili olmasına rağmen gönüllü öğretmenlerimizle öğrencilerimize hizmet vermemiz bizleri mutlu ediyor."
"Tatilde okulumuzun ve sınıflarımızın kapısı kapanmadı"
Türkçe öğretmeni Gülay Ay Dinç de Antalya'dan geldiğini, Diyarbakır ve okulda ikinci yılı olduğunu kaydetti.
Tatillerde genellikle memleketine gitmeyi tercih ettiğini anlatan Dinç, öğrencilerinin kendilerine daha çok ihtiyacının olduğunu gördüğü için gönüllü meslektaşlarıyla memleketine gitmek yerine okulda bulunduğunu aktardı.
Öğrencilerinin ev ortamında ders çalışma imkanı çok bulamadığını belirten Dinç, şöyle devam etti:
"Öğrenciler ders çalışırken takıldığı sorularda bizlere ihtiyacı var. Yarıyıl tatilinde memlekete gitmedim. Tatilde okulumuzun ve sınıflarımızın kapısı kapanmadı. Her zaman öğrencilerimize açık. Öğrencilerimiz ihtiyaç duyduğu her anda onlara elimizi uzatmak için burada onların yanındayız."
"Öğrencilerimiz için güzel bir fırsat"
Fen Bilimleri öğretmeni Pınar Altunç ise evde ders çalışma imkanı olmayan öğrencileri liselere giriş ve bursluluk sınavlarına hazırladıklarını bildirdi.
Altunç, şöyle dedi:
"Biz okurken böyle imkanlarımız yoktu. Okul idaremiz böyle bir çalışmadan bahsedince gözlerimin dolduğunu hissettim. Bu bölgenin çocuğu olarak böyle bir imkana sahip olmak isterdim. Öğrencilerimiz için güzel bir fırsat. Öğrencilerimiz, derslerine çalışarak bu fırsatı değerlendiriyor. Onların daha iyi şartlarda ders çalışması için buradayız. Bu nedenle gururluyuz ve mutluyuz."
8. sınıf öğrencisi Afşin Çakmak ise yarıyıl tatilinde evde ders çalışma ortamlarının olmadığını ifade etti.
Çakmak, "Burada soru çözüyoruz, anlamadığımız konuları öğretmenlerimize soruyoruz. Burada ders çalışırken hayallerime bir adım daha yaklaştığımı düşünüyorum. Rehber öğretmenliğimizin hazırladığı programa uyarak çalışıyoruz. Okuldaki rahat ve konfor evde yok. Okulda soruları daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.
5. sınıf öğrencisi Polat Gezer de ders çalışmayı sevdiğini ancak evde bu imkanın olmadığını dile getirerek, desteklerinden ötürü okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.
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