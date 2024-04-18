Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4'ü çocuk 9 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4'ü çocuk 9 yaralı

Diyarbakır\'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4\'ü çocuk 9 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Z. yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Araçtakilerin Dicle ilçesine düğüne gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

18.04.2024 15:03
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Ahmet Z. yönetimindeki 42 ELH 99 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı kırsal Küçükakören Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin Hani ilçesinden Dicle ilçesine düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 4'ü çocuk 9 yaralı - Son Dakika

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