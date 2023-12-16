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Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç şüphelileri yakalandı

Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç suçlarıyla ilgili olarak yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri, güvenlik kameraları ve dijital albümdeki görüntüler sayesinde tespit edildi. Operasyonda bir şüphelinin kolundaki dövme, suçun kendisine ait olduğunu ortaya çıkardı.

16.12.2023 - 09:26,  Güncelleme: 09:28
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DİYARBAKIR'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen 25 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen 'Albüm' operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, ihbar yapılan bölgelerdeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını, dijital albümde topladı. Kurulan özel analiz grubu görüntüleri incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, 25 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Albüm' operasyonunda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

DÖVME DETAYI

Bir şüpheliyi, kolundaki dövmesi ele verdi. Olayı gerçekleştirmediğini savunan şüpheli, dövmenin görülmesiyle görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Diyarbakır\'da hırsızlık ve kapkaç şüphelileri yakalandı
Kaynak: DHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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