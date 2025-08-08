Diyarbakır\'da Hisami Apartmanı Davasında Cezalar Onandı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Diyarbakır 'da yıkılan ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği Hisami Apartmanı ile ilgili açılan davada, 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında verilen 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onandı.

6 Şubat depremlerinin vurduğu Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili, tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin ve Ahmet Özcan ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp dava açıldı. Davada tutuklu sanıklar müteahhit Mehmet Ali Korkut, Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan da 18 Ocak 2024'te Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Mahkeme heyeti, 24 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, oy birliğiyle 4 sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17'şer yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına, sanık Meşe'nin ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine hükmetti.

KARAR UYGUN BULUNDU

Sanık avukatlarının istinaf başvurusunun ardından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği hükmü değerlendirdi. 10'uncu Ceza Dairesi tarafından verilen kararda, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosyanın incelendiği, verilen kararın hukuka uygun olduğu belirtildi. Kararda, "Toplanan deliller ve karar yerinde incelenmiş, sanıkların suçunun sübutu ile verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediği anlaşılmıştır. Sanıkların savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiştir. Sanık müdafilerinin istinaf talebi yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurularının reddine, tutuklama koşullarında bir değişiklik olmaması ve hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre dikkate alınarak sanıklar Nurettin Özcan, Ahmet Özcan ve Mehmet Ali Korkut'un tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.