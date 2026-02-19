Diyarbakır'da Ramazanın İlk Gününde İftar Çadırları Doldu Taştı - Son Dakika
Diyarbakır'da Ramazanın İlk Gününde İftar Çadırları Doldu Taştı

19.02.2026 20:07  Güncelleme: 23:12
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kentin dört noktasında kurduğu iftar çadırlarında binlerce kişi orucunu birlikte açtı. İftara yoğun ilgi gösteren yurttaşlara, günlük 6 bin 500 kişilik yemek menüsü sunuluyor.

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentin 4 ayrı noktasında kurduğu iftar çadırlarında, Ramazan ayının ilk gününde binlerce kişi aynı sofrada orucunu açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı için 4 ayrı merkezde iftar çadırı kurdu. Bu kapsamda Dağkapı Meydanı, Koşuyolu Parkı, Ben ü Sen Parkı ile Bağlar ilçesi Tandır Evi Parkı'nda iftar çadırları açıldı.

Hem iftar yapma imkanı olmayan hem de iftar vaktinde yolda kalan yurttaşların faydalanabileceği çadırlarda günlük 6 bin 500 kişiye dört çeşit yemekten oluşan iftar menüsü sunulacak. Ramazanın ilk gününde ise iftar çadırları doldu taştı.

Ramazan ayının ilk iftarında Dağkapı Meydanı, Koşuyolu Parkı, Ben ü Sen Parkı ile Bağlar ilçesi Tandır Evi Parkı'nda kurulan çadırlar yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. Yurttaşlar, iftar yemeğini aldıktan sonra hep birlikte oruçlarını açtı.

Kaynak: ANKA

