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Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için bisiklet turu düzenlendi

Dicle Üniversitesi öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla 'Filistin için pedal çevir' etkinliği düzenlendi. Katılımcılar, bisikletleri ve Filistin bayraklarıyla birlikte Ulucami önüne kadar pedal çevirdi. Açıklamada, İsrail'in saldırılarının devam ettiği ve binlerce insanın hayatını kaybettiği vurgulandı.

Diyarbakır\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki için bisiklet turu düzenlendi
28.12.2023 - 16:33,
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Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için bisiklet turu düzenlendi.

Dicle Üniversitesindeki (DÜ) öğrenci kulüpleri ile kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Filistin için pedal çevir" etkinliği yapıldı.

DÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önüne bisikletleri ve ellerinde Filistin bayrakları ile gelen katılımcılar merkez Sur ilçesindeki Ulucami önüne kadar pedal çevirdi.

Burada grup adına açıklama yapan Doç. Dr. Zakir Elçiçek, İsrail tarafından Gazze'ye yönelik saldırıların devam ettiğini, bu saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Birçok ülkenin de İsrail'e destek verdiğini ifade eden Elçiçek, şöyle konuştu:

"Şunu herkes bilmeli ki dünya, insan olmak ya da olmamak gibi bir dönüm noktasından geçmektedir. Tarihte okuduğumuz bütün vahşet olayları, hikayeler ve efsaneler bugün bütün insanlığın gözü önünde pervasızca sahnelenmektedir." dedi.

Elçiçek, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, geride kalanlara ise sabır ve dayanma gücü dilediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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