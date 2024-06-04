Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşe müdahale: 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüşe müdahale: 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır\'da izinsiz yürüyüşe müdahale: 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde toplanan bir grup, Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi ve taş atılması sonucu 2 polis yaralandı. Polise mukavemette bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayların ardından grup dağıldı.

04.06.2024 00:05
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Diyarbakır'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildi, taş atılması sonucu 2 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek Diclekent Bulvarı'na yürümek istedi.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

Atılan taşlar nedeniyle 2 polis yaralandı. Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Uyarıların ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA

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