Diyarbakır'da Kadına Şiddet Olayında Müdahale Eden Genç Konuştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadına Şiddet Olayında Müdahale Eden Genç Konuştu

Diyarbakır\'da Kadına Şiddet Olayında Müdahale Eden Genç Konuştu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında döven Mehmet Ç.'yi etkisiz hale getiren Ali Fırat Arzu, olayı anlattı. Arzu, kadını dövdüğünü görünce müdahale ettiğini ve ailesinin de onayladığını belirtti. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan şiddet uygulayan Mehmet Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

05.07.2024 11:11
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DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Aysun A.'yı sokak ortasında tekme vu yumrukla döven Mehmet Ç.'yi darbederek etkisiz hale getiren Ali Fırat Arzu (18), o anları DHA'ya anlattı. Ali Fırat Arzu, "Kadını dövdüğünü gördüm. Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Ailem de 'İyi yapmışsın' dedi. Dersini alsın, diye ben de ona vurdum" dedi.

Olay, 1 Temmuz'da öğle saatlerinde Çınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ç., sokak ortasında dini nikahla birlikte yaşadığı Aysun A.'yı darbetmeye başladı. Kadını peş peşe yumruklayan Mehmet Ç.'yi görenler olaya tepki gösterdi. Müdahale eden kalabalıktan Ali Fırat Arzu, Mehmet Ç.'yi yumruklayarak durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, Aysun A.'yı ve Mehmet Ç.'yi emniyete götürdü. Aysun A., kendisini darbeden Mehmet Ç.'den şikayetçi olmazken, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek, kendi isteğiyle kadın sığınma evine gönderildi. Mehmet Ç. ise savcılık talimatıyla, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'GURURUMA YEDİREMEDİM'

Mehmet Ç.'yi etkisiz hale getiren Ali Fırat Arzu, DHA'ya konuştu. Arzu, evine doğru giderken olayı gördüğünü söyleyerek, "Birden bakınca kadını dövdüğünü gördüm. Ben de müdahale etmeye gittim. Kadını yumrukluyordu ve şiddet uyguluyordu. Kadını savunmasız gördüm, gururuma yediremedim. Herkesin bunu yapacağını düşünüyorum. Kim benim yerimde olsaydı aynısını yapardı. Ailem de 'İyi yapmışsın' dedi. 'Kadına şiddete hayır' diye müdahale ettim, kurtardım. Elimden geleni yaptım. Kadına 10'a yakın darbe vurdu. Dersini alsın diye ben de ona vurdum" diye konuştu.

Esnaf Yahya Aslan ise olay nedeniyle üzüldüklerini belirterek, "Böyle olaylar bir daha ne Çınar'da ne de hiçbir yerde yaşanmasın. Gerçekten üzüldüm. Yapılacak hareketler değildi. Kadına şiddete son verilmesi lazım. Böyleleri cezasız kalmasın, bu şekilde umut ediyorum. İnşallah bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kadına şiddet, Diyarbakır, Çınar, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadına Şiddet Olayında Müdahale Eden Genç Konuştu - Son Dakika

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