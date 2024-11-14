Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin 80 Fidan Dikildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin 80 Fidan Dikildi

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Diyarbakır'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, şiddete maruz kalan kadınlar anısına 80 fidan dikildi. Eş Başkan Küçük, kampanyanın önemine dikkat çekerek kadın cinayetlerine karşı yürütülecek çalışmalara vurgu yaptı.

14.11.2024 17:12  Güncelleme: 17:21
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla başlatılan "Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız" kampanyası çerçevesinde katledilen kadınlar için 80 fidan dikildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Yerel Yönetimler Kadın Kurulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız" sloganıyla başlattıkları ve bir yıl sürecek kampanya çerçevesinde katledilen kadınlar için Diyarbakır'da fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Merkez Kayapınar ilçesi Kent 2 Park Alanı'ndaki etkinliğe Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, ilçe belediye eş başkanları ve çok sayıda kadın katıldı.

Burada konuşan Eş Başkan Küçük, bunun kampanyanın ilk çalışması olduğunu belirterek, dün başlattıkları kampanyanın devamını Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı'nın öncülüğünde tüm personel ve meclis üyeleriyle birlikte getireceklerini söyledi. Bir yıllık kampanyanın "Sözümüz bitmedi, şiddeti birlikte durduracağız" sloganının kendileri için çok anlam ifade ettiğini kaydeden Bucak, kadına yönelik şiddet ve katliamların günbegün arttığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sözümüz bitmedi"

"Maalesef iktidarın kadın düşmanı politikaları, yargının taraflı yargılamaları sonucunda bu şiddet politikasının günbegün hayatımıza yerleştiği bir süreci yaşıyoruz. Bu sebeple 'Sözümüz bitmedi' sloganının kendisi çok önemli. Çünkü bizler ne yazık ki kadın arkadaşlarımızı, genç kadınları, çocukları mezar başlarında anarken, 'sözün bittiği yerdeyiz' cümlesini çokça duyduk. 'Sözün bittiği yerdeyiz' cümlesini tersine çevirmek istiyoruz. Tersine bir süreci, şiddetsiz bir yaşamı, kadına yönelik şiddetin olmadığı, kadın katliamlarının son bulduğu bir yaşamın, başta kentlerimiz olmak üzere Türkiye ve dünyanın her yerinde savunucusu olacağımızı ve bunun politikalarını yerel yönetimler olarak tüm birimlerimizde yürüteceğimizin sözünü kurmak istiyoruz. Bu anlamıyla dün verdiğimiz start bizler için çok önemliydi."

Türkiye'de son on ayda 357 kadının katledildiğini hatırlatan Eş Başkan Küçük, "Biz bu rakamları söylerken iktidarın, sistemin ya da bununla mücadeleyi kendisine asli görev olarak tanımlamayanların aklına sadece bir rakam geliyor. Oysaki biz yaşamlardan bahsediyoruz, 357 yaşamdan bahsediyoruz. O yaşamın etkilediği ailelerden, evlatlardan, kadın yoldaşlığından bahsediyoruz, bunun sona erdirilmesinden bahsediyoruz."

Konuşmanın ardından Eş Başkan Küçük ve beraberindeki kadınlar, Kent 2 Park Alanı'na 80 fidan dikti.

Diyarbakır\'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin 80 Fidan Dikildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin 80 Fidan Dikildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin 80 Fidan Dikildi - Son Dakika
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