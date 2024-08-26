Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler - Son Dakika
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Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki kişi, kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı gerekçesiyle bir kafede çalışanlara saldırdı. Olayda işletme sahibinin eli kırılırken, kafe çalışanı ise vücuduna aldığı darbelerle yaralandı. Mahkemeye çıkarılan saldırganlar ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İki saldırganın 11 Temmuz'da da aynı gerekçeyle kafeye el yapımı patlayıcı ve silahla saldırı düzenlediği, 3 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

26.08.2024 20:42
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kafeye yapılan saldırıda, kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı gerekçesiyle iki kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Önceki saldırıda ise 3 kişi tutuklanmıştı.

KADINLARIN KIYAFETİNİ BEĞENMEYİP KAFEYE SALDIRDILAR

Sur ilçesinde Cami Kebir Mahallesi'ndeki kafeye, "kıyafeti açık kadınların geldiği ve müzik dinletisi yapıldığı" gerekçesiyle akşam saatlerinde işletmeye gelen iki kişi tehditte bulundu. Sözlü tartışmanın ardından iki şahıs ile kafe çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada, işletme sahibinin eli kırıldı, kafe çalışanı ise vücuduna aldığı darbelerle yaralandı.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBESTLER

Olayın ardından gözaltına alınan iki saldırgan emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DAHA ÖNCE DE PATLAYICILARLA SALDIRMIŞLAR

İki saldırgan 11 Temmuz günü yine aynı gerekçelerle aynı kafeye el yapımı patlayıcı ve silahlı saldırı düzenlemişlerdi. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır\'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
Kaynak: ANKA

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