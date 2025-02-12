Diyarbakır\'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

Güncel

KAPANAN YOLLAR AÇILIP, HASTANEYE ULAŞTIRILDILAR

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hani ilçesine bağlı kırsal Çukurköy Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı. Mahalledeki evinde rahatsızlanan çocuk hastanın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinden destek istendi. Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılarak, çocuk hastaneye ulaştırıldı.

Yolu ulaşıma kapanan Çınar ilçesine bağlı kırsal Çatmadal Mahallesi'ndeki bir diyaliz hastasına da ekiplerin çalışmasıyla ulaşıldı. Diyaliz hastası, ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekiplerin çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,