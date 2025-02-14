Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

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Diyarbakır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 181 kırsal mahallenin yolları, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Kulp'ta mahsur kalan bir hasta da başarıyla kurtarıldı.

14.02.2025 15:45  Güncelleme: 16:40
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 181 kırsal mahalleninin yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ekiplerin çalışmasıyla ulaşımı açıldı.

Diyarbakır'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Devam eden kar yağışında dünden bu yana Kulp, Silvan, Lice, Dicle, Ergani, Çüngüş ilçelerinde 181 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucu Kulp'ta 8 mahallede 125, Silvan'da 17 mahallede 40, Lice'de 6 mahallede 60, Dicle'de 26 mahallede 64, Ergani'de 40 mahallede 100, Hani'de 2, Çüngüş'te ise 5 mahallede 50 kilometre yol açıldı.

Ekiplerin Kulp'ta 20, Lice'de 6, Dicle'de 12, Ergani'de 10, Hani'de 14, Çüngüş'te ise 25 mahallenin yolunu açmak için çalışmaları sürüyor.

Araçta mahsur kalan hasta kurtarıldı

Öte yandan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahallesi'nde içinde hasta bulunan bir aracın mahsur kalması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yolu ulaşıma açmasıyla hasta araçla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı - Son Dakika
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