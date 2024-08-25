Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır\'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için havadan ve karadan yapılan arama çalışmaları sürüyor. Ailesi ve yetkililer, kızlarının bir an önce bulunması için çaba gösteriyor.

25.08.2024 20:02
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Narin'i bulmak için dün akşam jandarma ekiplerince mahalledeki tüm evlerde arama gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinden itibaren AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü.

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yaptı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde gerçekleştirdiği uçuşla arama çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

"Acım çok büyük"

Anne Yüksel Güran, gazetecilere, kızının çok zeki olduğunu ve okumayı sevdiğini söyledi.

Yakında akrabalarının düğünü olduğunu ve bu nedenle kızının düğünde giymek için kendisinden gelinlik almasını istediğini ifade eden Güran, "Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın, başka anneler ağlamasın. Ne isterseniz vermeye hazırım, yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim, ama kızım yok." ifadelerini kullandı.

Kızının bulunmasını isteyen Güran, kızının kaybolduğu gün öğle yemeğinde kendisinden patates kızartması istediğini ve yemekten sonra Kur'an kursuna gittiğini anımsattı.

Güran, kızının akşama doğru amcasının evinde çocuklarla oynadığını düşündüğünü, sorduklarında kızının orada olmadığını öğrendiklerini, bunun üzerine evladını aramaya başladıklarını kaydetti.

Aramalarına rağmen çocuğunu bulamadığını dile getiren Güran, "Narin 15.00 civarı eve dönüyor. Eve geldiğini görmedim, belki ben içeride uyurken gelip çıkmış olabilir ama eve hiçbir eşya bırakmamış." dedi.

"Evladımın son görüldüğü an okula ait güvenlik kamerası görüntüsü"

Baba Arif Güran da kızının bulunması için büyük emek harcayan jandarma, AFAD, polis ekipleri ile Türkiye'nin her yerinden çaba gösteren herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Evlat acısının çok zor olduğunu dile getiren Güran, şöyle devam etti:

"Kızım çok masumdu. Bu insanların bizim için yaptığı mücadele bizi ayakta tutuyor. Evladımın son görüldüğü an okula ait güvenlik kamerası görüntüsü. Kızım sanki yer yarıldı içine girdi. Ne terliğini ne tokasını ne elbisesini, hiçbir şeyini bulamıyoruz. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Gören, duyan bilen varsa kızımın yerini söylesin. Asılsız ihbarlardan dolayı telefonumu kapattım. Gerçek bir ihbar gelse bile bana ulaşamayacaklar. Asılsız olanlar arama yapmayı bıraksa belki gerçekten bilen biri arar."

Kaynak: AA

Bağlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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