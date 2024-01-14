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Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıkan çiftçi Abdurrezzak Kılıç için yapılan arama kurtarma çalışmaları 6. gününde de devam ediyor. Çalışmalarda Kılıç'a ait cep telefonu ve şalvar bulundu.

14.01.2024 - 15:11,
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DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç (65) için arama kurtarma çalışmaları, 6'ncı gününde sürüyor.

Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdurrezzak Kılıç, 8 Ocak'ta Dicle Nehri'nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi'nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktı. Kılıç'tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, 9 Ocak'ta arama çalışması başlatıldı. Jandarma, ANDA, AFAD, DÜAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kılıç'ın suya düşme ihtimali üzerine nehir ve çevresinde arama tarama faaliyeti sürdürmeye başladı.

Çalışmaların ilk gününde su seviyesinin düşürülmesiyle, Kılıç'a ait cep telefonu bulundu. Üçüncü günde ise Kılıç'a ait şalvar bulundu. Şalvarın, Kılıç'ın kaybolduğu gün giydiği belirlendi. Cep telefonu ve şalvarın bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmaları, 6'ncı gününde de sürüyor. (DHA)

Diyarbakır\'da kaybolan çiftçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan çiftçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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