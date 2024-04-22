Diyarbakır'da kaybolan kişi için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan kişi için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması

Diyarbakır\'da kaybolan kişi için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması

Mardin'den Diyarbakır'a gelen ve kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı bulmak için ailesi yetkililere başvurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada M.N.A'nın cep telefonu ve bazı eşyaları Ongözlü Köprü yakınlarında bulundu. Dicle Nehri'nde yoğunlaşan arama çalışmalarında AFAD ekipleri su altı görüntüleme cihazlarıyla inceleme yapıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise dedektör köpeklerle nehir kıyısında arama yapıyor.

22.04.2024 17:19
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Diyarbakır'da kaybolan kişinin bulunması için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışması yürütülüyor.

Mardin'den 18 Nisan'da Diyarbakır'a gelen ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan M.N.A'yı kendi imkanları ile bulamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

Gelen ihbarları da değerlendiren polis ekiplerince yapılan arama sonucu M.N.A'nın cep telefonu ve bazı eşyaları tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında bulundu.

Bölgede polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Dicle Nehri'nde yoğunlaşan arama çalışmalarında AFAD ekipleri su altı görüntüleme cihazlarıyla da inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de dedektör köpeklerle nehir kıyısında arama çalışması yürütülüyor.

Kaynak: AA

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