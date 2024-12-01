Diyarbakır\'da Kayyum Atamalarına Protesto

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İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, belediyelere kayyum atanması protesto edildi. DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülşen Özer, "Halk iradesi gasp etmek olan kayyum atamalarından hukuksuz gözaltı ve tutuklamalarda vazgeçin. Gözaltı tutuklama çaresizliktir. Kayyum atamak yenilginin itirafıdır. Bu ülkenin tek ihtiyacı onurlu bir barıştır" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İçişleri Bakanlığı'nca altısı DEM Parti, ikisi de de CHP yönetiminde olmak üzere sekiz belediyeye kayyum atanmasına yönelik tepkiler sürüyor. Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelen DEM Parti öncülüğündeki siyasetçiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kayyum atanmasına yönelik tepkilerini dile getirdi.

Burada açıklama yapan DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülşen Özer, belediye başkanlarının Yüksek Seçim Kurulu kanunlarına göre seçilme hakkına sahip olduklarını dikkat çekerek, "Evrensel hukuk ilkelerini sözde benimseyip uygulamada yok saymaktan çekinmeyen bunu da algı yöntemini kullanıp toplumu yanıltanlar bu hukuksuzlukları meşrulaştırmaya çalışıp sonrada yarattıkları hukuksuzlukların yasalarıyla yargılanacaklarını görmeleri gerekir. Uzun yıllar önce açılan dosyaları bekletip -ki dosya içeriği eninde sonunda beraatle sonuçlanacak olan- yargılamaları karşımıza çıkararak hukuk sistemini iktidarın baskı aracına dönüştürmeye çalışanlara, bu süreci daha önce cemaatle ortak yaptıkları hukuksuzlukların sonucunda ülkenin darbeye sürüklenmesi ve yasaları çıkaranların kumpasları hazırlayanların nasıl bir sonla karşılaştıklarını hatırlatmak isteriz. Seçimlerden önce YSK kanunlarına göre seçilme hakkına sahip olan belediye eş başkanlarını göstermelik soruşturmalarla soruşturup Anayasaya aykırı bir şekilde ceza verip gözaltına almak tutuklamak ve yerine kayyum atamak aslında bir hukuk tiyatrosunun son perdesi olarak karşımıza çıkıyor. Var olan hukuk sisteminin şu anda kendi yurttaşına halkın seçilmişine bu kumpas aracına dönüştürülmek istendiğini görüyoruz" dedi.

Belediyelere kayyum atamalarından vazgeçilmesi için çağrıda bulunan Özer, "Meclis'te el uzatıp barıştan bahsedenler diğer gün siyasetçileri, gazetecileri, emekçileri gözaltına alıp uydurma soruşturmalarla tutuklamaları asla kabul edilemez. Biz Kürt ve Türkiye halkları olarak bu hukuksuzlukları yapanlara çağrımızdır, bir an önce uydurma soruşturmalardan halk iradesi gasp etmek olan kayyum atamalarından hukuksuz gözaltı ve tutuklamalarda vazgeçin. Gözaltı tutuklama çaresizliktir. Kayyum atamak yenilginin itirafıdır. Bu ülkeni tek ihtiyacı onurlu bir barıştır" şeklinde konuştu.

Özer'in konuşması sırasında güvenlik güçleri, sık sık eylemin yasa dışı olduğu konusunda anons yaptı.