Diyarbakır'da Konut Projesi İçin Kura Çekimi Yapıldı: 157 Bin Başvuruya 12 Bin 165 Konut

Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 12 bin 165 konut için kura çekimi yapıldı. 157 bin 929 başvurunun olduğu kentte hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentte deprem sonrası 18 bine yakın konut ve iş yerinin inşa edildiğini belirtti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır için kura çekimi, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, TOKİ yetkilileri, üniversite rektörü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kura töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, projeye ilişkin yoğun başvuruya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye genelinde 500 bin konut, Diyarbakır özelinde 12 bin 165 konut yapımını ihtiva eden bu proje kapsamında devletimiz her zaman olduğu gibi daha çok ilgiye ve desteğe layık olan şehit ailelerimize ve gazilerimize ayrı bir kontenjan tanımış, engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimize, gençlerimize ve çok çocuklu ailelerimize de öncelik vermiştir."

Diyarbakır'da başvuran kişi sayısı 157 bin 929'dur. Bu yoğun ilgi bir taraftan bu projenin ne kadar ayakları yere basan sağlam bir proje olduğunu gösterirken diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında vatandaşlarımızın devletine duyduğu güvenin açık bir göstergesidir."

"Oğlaklı'da adeta yeni bir ilçe kuruluyor"

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"2-3 yılda bu illerdeki enkazların dahi kaldırılamayacağını söyleyenler olmuştu. Bu 11 ilde bırakın enkazın kaldırılmasını, bu 2-3 yıllık süre içerisinde altyapısıyla, okullarıyla, camileriyle, spor alanları ve yeşil alanlarıyla yüz binlerce konut ve iş yeri hak sahiplerine tamamlanarak büyük oranda teslim edilmiştir."

Şehrimiz Diyarbakır'da da bu kapsamda toplamda 18 bine yakın konut, iş yeri ve benzeri yer inşa edilerek büyük bölümü hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bugün şehrimizin batı tarafında, Siverek-Urfa istikametinde, Oğlaklı bölgesinde tam 13.190 tane konut tamamlanmıştır. Orada şu anda 6 binin üzerinde vatandaşımız, depremzede vatandaşımız, daha doğrusu ailemiz ikamet ediyor. İnşallah Bu yıl içerisinde orada diğer 6 bin-7 bin konuta da yoğun bir şekilde zaten vatandaşlarımız taşınıyor. Orada 13-14 bin konutluk adeta yeni orta ölçekli bir ilçe devletimiz kurmuş oluyor.

Şimdi devlet olarak yeni bir başarı hikayesini yazmanın arifesindeyiz. Türkiye'de konut açığını önemli ölçüde azaltacak afetlere karşı açık, dirençli şehirler oluşturma çabamızı güçlendirecek, ekonomik olarak konut edinmekte zorlanan vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak ve aynı zamanda inşai faaliyetler süresince de şehirlerimize ekonomik ve ticari hareketlilik getirecek olan yüzyılın konut projesinin Diyarbakır kurasını çekeceğiz birazdan."

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Diyarbakır'da yapılacak 12 bin 165 konut için hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

Kura sonuçlarının yer aldığı isim listelerinin akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacağı bildirildi.