Diyarbakır\'da Koruyucu Aile Töreni

Diyarbakır'da düzenlenen törenle bir kız çocuğu koruyucu ailesine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tören ile kentteki koruyucu aile sayısı 97'ye ulaştı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, koruyucu aileye teşekkür ederek, gösterdikleri hassasiyetin takdire şayan olduğunu belirtti.

Zorluoğlu, "İnşallah bu yavrumuz, sevgi dolu bir aile çatısı altında büyüyecek. Her çocuğumuzun bir aile sıcaklığına, sevgiye ve şefkate ihtiyacı var. Diyarbakır olarak bu sayıyı daha da artırmak için hepimizin üzerine düşen görevler var. Gönül kapılarını açacak tüm ailelerimizi, bu özel ve anlamlı sorumluluğu paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ile kurum temsilcileri katıldı.