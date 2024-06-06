Diyarbakır'da Kurban Bayramı için 115 Bin Hayvan Hazır Bekliyor

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DİYARBAKIR Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır Hayvan Borsası'nda bu yıl kurban bayramında kesilmek üzere 115 bin hayvanın hazır beklediğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır Hayvan Borsası'nda kuruma bağlı veteriner hekimlerle birlikte denetimlerde bulundu. Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'de önemli bir yerde olduğunu belirten Atalar, "Burada büyük bir yoğunluk var. Kurban bayramı öncesi kurbanlık almak isteyen insanların toplandığı ve kurbanlık almak için geldikleri bir noktadayız. Biz kurban öncesinde, özellikle kurbanlığa hazırlanan hayvanın kontrollerini yapıyoruz. İl dışına sevklerini gerçekleştiriyoruz. Özellikle İstanbul'un Avrupa yakasına gönderilen hayvanlarda anılan özellikleri tamamlayan hayvanların sevklerini gerçekleştiriyoruz. Denetimler yapıyoruz ve burada ellerinde sağlık sertifikası ve sevk raporu olmayan hayvan sahiplerinin hayvanlarının gidişine izin vermiyoruz. Bunun dışında sağlık taraması gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün de hayvan borsasında oldukça canlı bir durum var" dedi.

'DİYARBAKIR, HAYVAN POTANSİYELİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR İL'

Türkiye'nin en fazla hayvan olan 3'üncü ilinin Diyarbakır olduğunu belirten Atalar, "Özellikle gebe hayvanların kesinlikle kurban edilmemesi gerekiyor. Buradaki görevli veteriner hekim arkadaşlarımıza, tüm kesimhanelerdeki veteriner hekim arkadaşlarımıza bu talimatı verdik. Ellerinde raporla gelen hayvanlar dahi olsa son bir kontrolleri yapılacak, hasta veya gebelik olması halinde kesimine müsaade edilmemesi noktasında kesin talimatımız var. Kurban bayramında vatandaşlarımızın aldıkları kurbanlıkları belirli yerlerde kesmeleri veya kestirmelerini istiyoruz. Kırsal kesimde kesim yapacak olanların da uluorta veya yol kenarlarında değil de kapalı ve uygun yerlerde kesimlerini gerçekleştirip kurban vazifelerini eda etmelerini istiyoruz. Bu yıl yaklaşık 37 bin civarında büyükbaş, 78 bin civarında da küçükbaş hayvanımız kurbanlık olarak hazırdır. Geçen seneki rakamlara bakacak olursak onlardan biraz daha yukarıda. Geçen yıl kesilen hayvan sayısına baktığımızda 9 bin büyükbaş, 18 bin de küçükbaş hayvan kesildi. Yani geçen yıl kesilen hayvanlardan çok daha fazla kesilebilecek hayvanlarımız var. Bunun yanı sıra sadece kendi ilimize hitap etmiyoruz. Türkiye'nin başka şehirlerine de hayvan sevk etmek suretiyle oradaki hayvan ihtiyaçlarını da Diyarbakır bölgesinden karşılıyoruz. Özellikle buradan Ankara, İstanbul ve İzmir'e hayvan sevkleri fazlaca yapılmaktadır. Orada bu bölgenin hayvanları tercih ediliyor. Diyarbakır potansiyel açısından Türkiye'den önemli illerden biridir. Büyükbaş hayvanda özellikle melez ırklarında Türkiye'de en fazla hayvanı olan 3'üncü iliz. Koyun varlığı bakımından da 4'üncü sıradayız. Dolayısıyla Türkiye'de hayvancılık bakımından ilk 5'in içerisinde yer alan büyük bir potansiyele sahibiz" diye konuştu.

Haber ve Kamera: Selim KAYA, Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR