Diyarbakır'da Kuş Cenneti Görüntülendi - Son Dakika
Diyarbakır'da Kuş Cenneti Görüntülendi

16.02.2026 11:11
Dicle Üniversitesi'nde binlerce kuşun beslenmesi kaydedildi; karabatak popülasyonu dikkat çekti.

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kabaklı Göleti'nde farklı türden binlerce kuş, bir arada beslenirken görüntülendi. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Karabatakların bu kadar yoğun halde bir arada çekildiği video ilk" dedi.

Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Kabaklı Göleti'nde, çoğunluğu karabatak (Phalacrocorax carbo), karabaş martı (Chroicocephalus ridibundus), Van Gölü martısı (Larus armenicus), küçük akbalıkçıl (Egretta garzetta), büyük akbalıkçıl (Ardea alba) ve leyleklerden (Ciconia ciconia) oluşmak üzere binlerce kuş, bir arada beslenirken görüntülendi. DHA Muhabiri Selim Kaya'nın çektiği görüntü ve fotoğrafları inceleyen Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, daha önce böylesine büyük bir karabatak popülasyonu ile karşılaşmadığını ve bu tespitin çok önemli bir kayıt olduğunu söyledi.

'BU KADAR YOĞUN HALDE BİR ARADA ÇEKİLDİĞİ VİDEO İLK'

Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Dicle Üniversitesi Kabaklı Göleti, biyoçeşitlilik açısından çok değerli bir yer. Burası kuş cenneti olarak kabul edilebilir. Yıllardan beri takip ediyoruz. 120'den fazla kuş türü burada tespit edilmişti. Son çekilen videoda Selim Bey, burada çok farklı türleri tespit etmiş. Karabatakların bu kadar yoğun halde bir arada çekildiği video ilk. Yıllardan beri biliyoruz karabatak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Diyarbakır'da bulunuyor. Ama bu şekilde büyük bir popülasyon ilk kez tespit ediliyor, bu çok değerlidir. Bunun dışında kayıtlarda daha önce göçe giden balıkçıllar var. Büyük akbalıkçıl, küçük akbalıkçıl buranın yerli türü olarak şu an görülüyor. Aynı zamanda biz leylekleri göçmen olarak biliyoruz. Son yıllarda leyleklerden bir kısım Diyarbakır'da kalıyor. Bunlar çok önemli, değerli tespitler. Bizim bu değerlerimizi biyoçeşitlilik, biyozenginlik olarak düşünmemiz lazım. Çevre açısından çok değerli, turizm açısından çok değerli. Bunları koruma mecburiyetimiz var, bu olayın bir yönü" diye konuştu.

'DİCLE NEHRİ'DEN BURAYA SU POMPALANMASI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Kılıç, "Bir diğer yönü bu alanı, Kabaklı Göleti'nin son yıllardaki kuraklıktan ciddi biçimde etkilendiğini biliyoruz. ve bu göletin su takviyesine ihtiyaç olduğu zaman, bu konuda Dicle Nehri'nden buraya su pompalanması gerekiyor. Dicle Üniversitesi, elinden geleni yapıyor. Aynı zamanda kurumlarımıza ve resmi ve özel kurumlarımızın da bu konuda Dicle Üniversitesi'ne yardımcı olmaları lazım. Çünkü kuş cennetini korumak için su oldukça önem arz ediyor. Suyun önemini burada görüyoruz. Suyun olduğu yerde hayat var, biyoçeşitlilik var. Evet, tabiatta kurak bir döneme girdik. Kuraklık had safhada fakat alternatif imkanları denememiz ve uygulamamız lazım ki bu çeşitliliği koruma altında tutalım" dedi.

'İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Kılıç, "Bölgenin özelliği, üniversite sahası içerisinde olması dolayısıyla güvenlik açısından çok önemli avantaj sağlıyor. Fakat buna rağmen ihlallerin olduğunu görüyoruz. Bu yüzden kamu kurumlarının özellikle Dicle Üniversitesi'nin yanında yer almasında büyük fayda var. Yalnızca su kuşları açısından değil, diğer kuş türleri açısından da yoğun olarak bu bölgenin kullanıldığını biliyoruz. Buradaki memeliler, sürüngenler, sudaki böcekler hatta balıklarımız var burada. Buranın korunması Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, aynı zamanda ülkemiz için çok büyük bir değere sahiptir. ve bundan şunu anlıyoruz ki çevrede kuraklık sürdüğü zaman pek çok tür bu alanı kullanmaktadır. Bizim de buna önem vererek, bu alanı geliştirme koruma konusunda iş birliğine ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın bu konuda yoğun ilgisi var. Avcı baskısı engellenirse bu bölge, uzun yıllar boyunca önemini koruyacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

