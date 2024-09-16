Narin'in ardından Diyarbakır'da bir olay daha! Lise öğrencisinden günlerdir haber alınamıyor - Son Dakika
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Narin'in ardından Diyarbakır'da bir olay daha! Lise öğrencisinden günlerdir haber alınamıyor

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, şehirden bir kayıp haberi daha geldi. Bağlar ilçesinde, "Arkadaşlarımla parkta oturacağım" diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki Beyza Yıldırım'dan iki gündür haber alınamıyor.

16.09.2024 17:25  Güncelleme: 18:09
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, "Arkadaşlarımla parkta oturacağım" diyerek evden çıkan 17 yaşındaki Beyza Yıldırım'dan iki gündür haber alınamıyor. Ailesi, durumu polise bildirdi.

2 GÜN ÖNCE ÇIKTIĞI EVE GERİ DÖNMEDİ

Olay, merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde 14 Eylül günü meydana geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Yıldırım, akşam saat 17.30 sıralarında, annesi Gurbet Kaplan'a "Çok sıkıldım arkadaşlarımla parkta oturacağım' diyerek evden ayrıldı.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Beyza'nın eve dönmemesi üzerine ailesi telefonla aradıkları kızlarına ulaşamadı. Yıldırım ailesi bunun üzerine durumu polise bildirerek, kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin Beyza'nın bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.

Narin\'in ardından Diyarbakır\'da bir olay daha! Lise öğrencisinden günlerdir haber alınamıyor
Kaynak: ANKA

Beyza Yıldırım, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Bağlar, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'in ardından Diyarbakır'da bir olay daha! Lise öğrencisinden günlerdir haber alınamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Umarım kızımız hayattadır ve de bulunur 35 0 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz:
    Neler oluyor güzelim Diyarbakır’da? 19 2 Yanıtla
  • Serhat Bağcı:
    Rabbim yardımcısı olsun inşallah bulunur. 19 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    olaylq ne alaka cay demle 0 2 Yanıtla
  • Kemal Beyhan:
    Sevgilisi var ise evine bakin muhtemelen ordadir 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Narin'in ardından Diyarbakır'da bir olay daha! Lise öğrencisinden günlerdir haber alınamıyor - Son Dakika
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