Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, "Arkadaşlarımla parkta oturacağım" diyerek evden çıkan 17 yaşındaki Beyza Yıldırım'dan iki gündür haber alınamıyor. Ailesi, durumu polise bildirdi.
Olay, merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi'nde 14 Eylül günü meydana geldi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyza Yıldırım, akşam saat 17.30 sıralarında, annesi Gurbet Kaplan'a "Çok sıkıldım arkadaşlarımla parkta oturacağım' diyerek evden ayrıldı.
Beyza'nın eve dönmemesi üzerine ailesi telefonla aradıkları kızlarına ulaşamadı. Yıldırım ailesi bunun üzerine durumu polise bildirerek, kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu. Polis ekiplerinin Beyza'nın bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Narin'in ardından Diyarbakır'da bir olay daha! Lise öğrencisinden günlerdir haber alınamıyor - Son Dakika
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