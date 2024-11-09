Diyarbakır'da Mangal Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Mangal Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır\'da Mangal Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır'da mangal nedeniyle zehirlenen 80 yaşındaki Senem Akyıl hayatını kaybetti. Eşi ağır yaralı.

09.11.2024 12:00
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DİYARBAKIR'da ısınmak için evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Senem Akyıl (80) hayatını kaybetti, durumu ağır olan eşi Mustafa Akyıl (90) hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin alt katında yalnız yaşayan Senem ve Mustafa Akyıl çifti, dün akşam saatlerinde ısınmak için mangal yaktı. Çiftten bir süre haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde geldikleri evde çifti hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Senem Akyıl'ın mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Senem Akyıl'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, eşi Mustafa Akyıl ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Akyıl'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Mangal Zehirlenmesi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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