Diyarbakır\'da Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi

Diyarbakır'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nca (MGV) " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD İstanbul İl Sorumlusu Yunus Genç, yaptığı konuşmada, Müslümanlar olarak Mekke'nin fethini andıklarını söyledi.

Mekke'nin İslam alemi için dünyadaki en güzel toprak olduğunu belirten Genç, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki Müslümanlara dua ettiklerini ifade etti.

Genç, zaferin mazlum Gazze halkının olmasını temenni ettiğini belirtti.

AGD Şube Başkanı Muhammed Kayan da Türkiye'de birçok noktada program düzenlediklerini ifade ederek, "İslam alemi İsrail'e karşı birlikte hareket ederek, somut adımlar atmalıdır." dedi.

Programda, Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.