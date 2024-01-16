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Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde park halindeki cipe çarpan ve kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

16.01.2024 - 12:18,
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DİYARBAKIR'da, park halindeki cipe çarpıp savrulan ve sağından geçmeye çalıştığı kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü Muhammet Emin Karakuş (29), hayatını kaybetti. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Emin Karakuş, 21 AEK 840 plakalı motosikletiyle önündeki Silvan Belediyesi'ne ait 21 DY 901 plakalı kamyonun sağından geçmek isterken, kontrolü yitirip park halinde 01 BRS 34 plakalı cipe çarptı. Savrulan Karakuş, geçmeye çalıştığı kamyonun altında kaldı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Karakuş'un cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, kaza yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Karakuş'un, ilçede ambulans şoförü olduğu ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul'dan gelerek Silvan'da görev yaptığı öğrenildi. Kameraya yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Diyarbakır\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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