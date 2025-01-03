Diyarbakır\'da Narin Güran cinayeti davasında tutukluluğa itiraz

Güncel

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran'ın (8) cesedini dere yatağına taşıdığı tespit edilen ve görülen davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna, avukatları tarafından itiraz edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

BAHTİYAR'IN AVUKATLARINDAN 'TAHLİYE' DİLEKÇESİ

28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasının 3'üncü gününde kararını açıklayan mahkeme heyeti, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'a iştirak halinde Narin Güran'a yönelik 'Kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası verdi. Nevzat Bahtiyar hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

'KARARIN HATALI OLDUĞUNU BEYAN EDERİZ'

Avukat Ataş, verdiği dilekçede, "Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz. İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109'uncu maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verdi. Tutukluluğa itiraz eden avukat Eryılmaz ise dilekçesinde, Nevzat Bahtiyar'ın mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.