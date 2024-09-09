Narin Güran'ın Ölümü: Soruşturma Derinleşiyor - Son Dakika
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Narin Güran'ın Ölümü: Soruşturma Derinleşiyor

Narin Güran\'ın Ölümü: Soruşturma Derinleşiyor

Diyarbakır'da kaybolan ve Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, olay yerinde inceleme yapıldı. Ayrıca, Narin'in okul arkadaşlarına psikososyal destek sağlandı ve mezarı ziyaret edildi.

09.09.2024 19:18
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, küçük kızın çuvalda cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde inceleme yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, savcılar ve İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerince Narin Güran'ın ölü bulunduğu Eğertutmaz Deresi ile Tavşantepe Mahallesi'nde de inceleme yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.B'nin de getirildiği bölgede yer gösterme yapıldı.

Narin'in okul arkadaşlarına psikososyal destek

Öte yandan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Altuncu Varol ve saha koordinatörlerinin Tavşantepe İlkokulu'nda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi, psikososyal destek çalışmalarına katıldı.

Narin Güran'ın mezarına ziyaretler

Çevre ilçelerden gelen vatandaşlar Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua ediyor.

Bazı ziyaretçilerin mezara çelenk ve gelinlik bıraktığı, gözyaşı döktüğü görüldü.

AK Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da Narin'in ziyaret ettikleri mezarına beyaz ve kırmızı güller bıraktı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu da Narin'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA

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