Diyarbakır\'da Öğrenciler İçin Ses Yarışması Düzenlendi

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "asrın felaketi" depremlerin öğrenciler üzerinde yarattığı travmanın etkisini azaltmak ve geleceğin Celal Güzelses'lerini keşfetmek için ses yarışması düzenledi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917'de tesadüfen tanışarak şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" ünvanını verdiği Diyarbakırlı ses sanatçısı Celal Güzelses'ten esinlenen Milli Eğitim Müdürlüğü, "Müzik diyarı Diyarbakır" sloganıyla Türk Halk Müziği alanında yetenekli çocuk ve gençleri belirliyor.
6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi, onların moral ve motivasyonlarının artırılması için 17 ilçede eş zamanlı düzenlenen yarışmanın ilçe finalleri başladı.
İlkokul, ortaokul ve liselerin katıldığı yarışmada türküler seslendiren öğrencilere öğretmenleri de sazlarıyla eşlik ediyor.
Öğrenciler, Türkiye'nin her yöresinden usta seslerin türkülerini söylerken hem yarışıyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.
Seçmelerde birinci seçilen öğrenciler, 1 Nisan'daki il finalinde yarışacak.
"Sanat iyileştirir"
Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, AA muhabirine, ses yarışmasının, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesine önemli bir zemin hazırladığını söyledi.
Subaşı, "Çocuklarımız kendilerini ifade etme konusunda bir fırsat buluyor. Aynı zamanda bu yarışma 6 Şubat'taki depremlerin vermiş olduğu stresin üzerlerinden atılması konusunda da çocuklarımıza katkı sunuyor. Sanat iyileştirir. Diyarbakır'ımız çok kaliteli seslerin çıktığı bir yer. Bu vesileyle eğitim ve öğretimlerine devam eden çocuklarımızın ses yeteneklerinin ortaya çıkması için de bir çaba ortaya koyuyoruz." dedi.
Proje koordinatörü Onur Tuna Barç ise Diyarbakır'ın yeni seslerini bulmak için 17 ilçede sesine güvenen öğrencileri dinlediklerini söyledi.
Jüride yer alan müzik öğretmeni Gurbet Ok da bunun bir bayrak yarışı olduğunu dile getirerek, "Geçmişte Celal Güzelses, Aram Tigran gibi sanatçılarımız varsa bu yarışmalar da güzel seslerin keşfedilmesi için bir vesiledir." diye konuştu.
Öğrenciler en sevdikleri türküleri seslendirdi
Yarışmaya katılan öğrencilerden 14 yaşındaki Nehir Can, sahneye çıkmanın, jüri karşısında türkü söylemenin heyecan verici olduğunu söyledi.
Can, "Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, isimli türküyü söyledim. Öncesinde aşırı heyecan vardı ama oraya çıkınca, şarkıya konsantre olunca, duygularımı katınca her şey bitti. Gözlerimi kapatarak söyledim." ifadelerini kullandı.
12. sınıf öğrencisi Zeynep Vural ise "Hastane önünde incir ağacı" isimli türküyü seslendirdiğini anlatarak, şarkının hikayesini, duygusunu aktarabilmenin güzel bir duygu olduğunu belirtti.
Vural, "Bu bir yarışma, kazananın da olması lazım. Birinci olmayı isterim ama kazanmasam da çok üzülmem. Önemli olan o sahnede olmak ve bir şeyler aktarabilmek." dedi.
Seslendirdiği türkü ile şehit Aybüke öğretmen yad edildi
3. sınıf öğrencisi Ada Cevahirli ise Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile özdeşleşen "Mağusa Limanı" isimli türküyü seslendirdi.
Cevahirli, bu türkü ile şehit Aybüke öğretmeni de andıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Müzikte tecrübeliyim, TRT Çoksesli Çocuk Korosunda yer alıyorum. Sahnede kalbim küt küt attı, çok heyecanlandım. Gelecekte iyi bir müzisyen olmak istiyorum."
3. sınıf öğrencisi Aylin Deniz Bozkurt da "Çay elinden öteye" adlı türküyü seslendirdiğini belirterek, sahnede olmanın heyecan verici olduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Öğrenciler İçin Ses Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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